YPF Gas innova el mercado con el lanzamiento del envase liviano de alta tecnología

El sistema de distribución de gas envasado en Argentina ha estado históricamente basado en cilindros de acero, un material que por sus características físicas impone un peso de aproximadamente veinte kilogramos solo en el envase vacío. Estos recipientes tradicionales, además de su opacidad, requieren procesos de mantenimiento específicos para evitar la corrosión por factores ambientales. La llegada de nuevos materiales al mercado busca ofrecer una alternativa técnica a estas limitaciones, modificando la dinámica de transporte y la gestión del consumo por parte de los usuarios.

La nueva categoría de producto presentada por YPF Gas utiliza una estructura de materiales compuestos de ingeniería noruega que reduce el peso del envase vacío a siete kilos y medio. Esta composición, que reemplaza a la chapa convencional, otorga una traslucidez al recipiente que posibilita verificar el nivel real del fluido sin necesidad de pesaje. Desde el punto de vista técnico, estos cilindros no sufren procesos de oxidación y están diseñados para reaccionar de forma distinta ante temperaturas críticas, evitando la acumulación de presión interna mediante una liberación gradual del combustible.

El despliegue de estos envases, que inicialmente se enfocó en el uso industrial para autoelevadores, se ha extendido recientemente hacia el consumo residencial. Según las especificaciones de la empresa, los materiales que conforman el cilindro son íntegramente reciclables al término de su ciclo operativo, lo que representa una diferencia respecto al tratamiento de residuos de los envases metálicos. En la región, la incorporación de estas unidades se está realizando de manera progresiva a través de los canales habituales de distribución y puntos de venta autorizados.

