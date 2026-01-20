Provincia avanza con obras de gas y calefacción en escuelas de Puerto Madryn

“Tal como lo planteó el gobernador Ignacio Torres, seguimos trabajando de manera sostenida para que todas las escuelas de la provincia estén en condiciones de iniciar y transitar el ciclo lectivo con normalidad, en edificios seguros y con las mejores condiciones edilicias posibles”, remarcó el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, durante una recorrida por establecimientos educativos.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, avanza con la obra de readecuación integral de la instalación de gas conforme a la normativa NAG 226 en las Escuelas Nº 193, 462 y 790, y con el reemplazo de equipos de calefacción en los establecimientos educativos Nº 193 y 790 de la ciudad de Puerto Madryn.

En ese marco, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, recorrió las instalaciones educativas, acompañado por el equipo técnico de Obras Públicas, integrantes del Ministerio de Educación, representantes de la empresa a cargo de los trabajos, y autoridades escolares, con el objetivo de supervisar el avance de las tareas y verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos.

Durante la recorrida, Tórtola señaló que “tal como lo planteó el gobernador Ignacio Torres, seguimos trabajando de manera sostenida para que todas las escuelas de la provincia estén en condiciones de iniciar y transitar el ciclo lectivo con normalidad, en edificios seguros y con las mejores condiciones edilicias posibles”.

Avances de obra

Actualmente, restan ejecutar las tareas finales vinculadas a la instalación de nuevas cocinas, tanto en los edificios escolares como en el jardín, con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad, eficiencia energética y adecuación normativa de los artefactos de uso gastronómico.

Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la finalización integral de la obra, la realización de las pruebas de hermeticidad correspondientes y la gestión de la habilitación ante la prestataria del servicio, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Importancia del plan de mantenimiento

Las tareas, que a la fecha presentan un avance físico estimado del 80 %, sobre un monto contractual total de $117.000.656,84, forman parte de un plan integral y sostenido de mantenimiento edilicio escolar, impulsado por el Gobierno Provincial, que contempla el recambio de equipos de calefacción que se encuentran en mal estado y la readecuación de las instalaciones de gas conforme a las normativas vigentes.

Cabe remarcar que este plan se desarrolla durante todo el año en establecimientos educativos de la provincia, aprovechando especialmente los períodos de receso escolar para profundizar las intervenciones y minimizar el impacto en el desarrollo de las actividades educativas.

Los trabajos tienen como objetivo adecuar la totalidad de las instalaciones de gas a la normativa vigente, incluyendo todas las intervenciones técnicas necesarias para cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos por la normativa NAG 226, así como por las especificaciones técnicas de la empresa prestataria Camuzzi Gas del Sur y del ENARGAS.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra el reemplazo de los equipos de calefacción central, una acción prioritaria para garantizar condiciones adecuadas de calefacción en los establecimientos educativos, de cara al período invernal 2026.

En paralelo, la empresa contratista continúa trabajando en la readecuación de los gabinetes de regulación, los sistemas de ventilación y la sala de máquinas, adecuándose a la normativa vigente y asegurando las condiciones de seguridad necesarias para la posterior habilitación del servicio de gas.