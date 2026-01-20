Realizarán pruebas técnicas a la locomotora de la plazoleta para que vuelva a circular

El Viejo Expreso Patagónico, ícono turístico de la región, se encuentra en una etapa de planificación técnica para ampliar su capacidad operativa. Miguel Sepúlveda, subgerente de "La Trochita", brindó detalles sobre un ambicioso proyecto que busca poner en funcionamiento una locomotora que actualmente se encuentra fuera de servicio y en exposición pública.

Si bien la iniciativa estaba prevista para el año pasado, la alta demanda de mantenimiento postergó los plazos. “Nosotros estábamos ahí programando para hacerlo antes de octubre del 2025, que no lo pudimos hacer porque tuvimos mucho trabajo, pero seguimos con el proyecto”, explicó Sepúlveda, marcando un horizonte claro para los próximos meses: “La idea es asegurarnos la temporada de 2026, tanto para invierno y lo que es octubre, y poder tener dos locomotoras”.

El diagnóstico de las máquinas

Actualmente, el servicio cuenta con una limitación técnica que el taller busca resolver. El subgerente detalló el estado actual de la flota: “Nosotros hoy tenemos una locomotora certificada en Maitén, una locomotora certificada acá en Esquel, y tenemos tres locomotoras que ya no pasaron las pruebas”.

Ante este escenario, la estrategia más eficiente es recuperar la unidad que hoy se encuentra emplazada en el boulevard de la ciudad. “Lo más rápido para nosotros es recuperar esa máquina que está en condiciones de poder viajar; hay que hacerle varias pruebas técnicas y varios trabajos de mecánica”, señaló Sepúlveda. La intención es realizar un intercambio: retirar esa unidad para llevarla a reparaciones y, en un corto plazo, “poder reemplazarla por la que vamos a desarrollar acá, o traer una de Maitén”.

Plazos y logística del traslado

La ejecución de este movimiento depende de una autorización administrativa y de la finalización de la temporada estival. Según indicó el directivo, la documentación ya fue enviada a Rawson y se encuentran a la espera del expediente con la autorización y el presupuesto necesario.

“Tenemos que alquilar un carretón y hacer un movimiento de personal; esperamos eso esta semana. También esperamos terminar la temporada de enero-febrero o parte de marzo, y ahí poder hacer el traslado”, precisó Sepúlveda.

Seguridad y nueva ubicación



Uno de los puntos que la gerencia está analizando con cautela es el lugar donde quedará emplazada la locomotora que quede como monumento. Aunque la opción más rápida es volver a utilizar el boulevard, existen preocupaciones respecto a la seguridad vial.

“Estuvimos analizando y viendo que es medio peligroso que esté ahí, por el tema del turista que llega y cruza la avenida para sacarse la foto y todo eso”, confesó Sepúlveda, asegurando que están evaluando un nuevo espacio. Sin embargo, matizó que los tiempos operativos mandan: “Eso es un proyecto que lo estamos analizando. En principio, si hacemos todo medio rápido, posiblemente la volvamos a poner ahí”.

De esta manera, La Trochita apuesta a un invierno 2026 con mayor disponibilidad técnica para responder a la creciente demanda de turistas que llegan a la cordillera para vivir la experiencia del histórico tren a vapor.



