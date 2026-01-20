27°
"Estamos saliendo con el tren lleno"

La Trochita comenzó sus salidas del 2026 y el sub gerente, Miguel Sepúlveda, detalló a Red43 la recepción de los turistas en esta temporada y los proyectos para el 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Trochita comenzó sus salidas del 2026 y el sub gerente, Miguel Sepulveda, detalló a Red43 la recepción de los turistas en esta temporada.

 


“La verdad que venimos bien”, explicó: “empezamos el 3 de enero la temporada nuestra de verano, con un programa de salidas martes, jueves y sábado. Esta semana se notó el recambio del turismo, nosotros estamos saliendo con el tren lleno”.

 


A comparación de otros años, igualmente, explicó que hay menos pedidos de pasajes: “Hay menos gente, de hecho, las consultas de la página no son las mismas de otros años”.

 


El dialogo con las distintas áreas de Turismo para la programación del año: “La semana que viene nos vamos a juntar con el agente de turismo y con la secretaria de turismo de la municipalidad también para poder tener una conversación para ver cómo encaramos la otra parte del año, lo que viene en invierno, que también tenemos que programar nosotros nuestro trabajo, y ya apuntar de lleno lo que es octubre, que es el mes que nosotros más trabajo tenemos”.

 


Invierno 2026, la preocupación del sector: “Sabemos que el invierno pasado fue re flojo, nosotros trabajamos bastante también porque todo el turismo que vino a Esquel, y no había nieve, vino a la trocha”.

 


La Trochita y su gestión está preparada en caso de exceder la demanada y tener que hacer salidas extras en verano: “Siempre preparados si tuviésemos que poner alguna adicional por la demanda, estamos preparados. En febrero vamos a ver cómo pinta el mes, pero bueno, tenemos consulta para febrero. Marzo y abril ya todo el mundo termina sus vacaciones, los chicos empiezan las clases, así que ahí hacemos un párate nosotros, aprovechamos para hacer mantenimiento y normalmente ponemos salida los sábados”. 

 


SL
 

 

