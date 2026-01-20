Avanza un plan para abastecer a la cordillera con carne de Gobernador Costa y reducir costos

El presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Claudio Selva, detalló una iniciativa que busca optimizar la logística cárnica regional mediante la ampliación del alcance del matadero de Gobernador Costa. El proyecto tiene como objetivo principal que dicha planta pueda abastecer formalmente a las localidades de Esquel y Trevelin, resolviendo problemas de frecuencia en la llegada de mercadería y fortaleciendo la economía de los pequeños comerciantes y productores de la zona.

En la actualidad, el abastecimiento en la cordillera depende en gran medida de proveedores que llegan una vez por semana desde puntos distantes o de faenas realizadas en el valle provincial, específicamente en localidades como 28 de Julio y Dolavon. Selva, quien también cuenta con experiencia directa como propietario de carnicería, explicó que esta dinámica genera complicaciones operativas para los locales pequeños que no poseen grandes cámaras de frío para almacenar stock por muchos días. Según indicó el dirigente, "esto busca satisfacer una necesidad que tenemos de tener mayor frecuencia en cuanto a la llegada de carne a Esquel, en cuanto sobre todo a las carnicerías pequeñas que por ahí no tienen capacidad de stock".

Desde el punto de vista económico, el referente de la Cámara de Comercio destacó que el traslado de animales hacia el valle para su posterior regreso como carne faenada implica costos de combustible y logística que hoy resultan excesivos. Al respecto, Selva señaló que "todo eso hoy se hace desde lo que es 28 de Julio y Dolavon, que es el triple de costo de nafta y la ruta no sé si no está peor", por lo que cualquier otra alternativa generaría gastos mucho menores a los que ya se están padeciendo. El objetivo es que la producción regional permanezca en la zona, beneficiando a los productores locales que hoy ven limitada su rentabilidad por las distancias.

Las gestiones ya han avanzado ante el Ministerio de la Producción de la provincia para determinar las inversiones necesarias para que la planta de faena obtenga la extensión de su licencia. Para la entidad comercial, este paso representa una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo y consolidar una estructura productiva regional sólida que acompañe un consumo de carne que se mantiene firme. Sobre la estabilidad del rubro, Selva concluyó que "el consumo de carne es muy parejo, la gente no deja de consumir carne y es una cosa que históricamente sigue creciendo año tras año".

E.B.W.