Remolinos de fuego en la Araucanía

Una evacuación preventiva, más de 1.000 hectáreas quemadas y el cierre total de parques nacionales es parte del panorama por incendios forestales en la región de La Araucanía.

Este domingo y con la temperatura marcando sobre 34 grados en la provincia de Malleco, se decretó una Alerta Amarilla por simultaneidad de incendios forestales que obligó la evacuación de dos sectores en la comuna de Purén.

Las impresionantes imágenes del efecto no solo del fuego, sino de las altas temperaturas que impactan a la región, y la dramatica situación del combate del fuego sumado al viento, dejan trágicas escenas, como un remolino formado en medio de un bosque en Lumaco, a pocos metros de las personas que trabajan en los cortafuegos.



Si bien no se reportó aún la afectación a viviendas en Huitranlebu y El Valle, las familias se vieron obligadas a llegar hasta un albergue habilitado por el municipio.

También en la provincia de Malleco y sin dar tregua, el incendio denominado Santa Cruz-Pan Grande en Collipulli arrasó rápidamente con más de 700 hectáreas de bosque.

Lumaco, Angol y Padre Las Casas en la provincia de Cautín también resultaron afectadas por siniestros que se mantienen en combate.

El despliegue en las zonas afectadas es con recursos terrestres y aéreos, tal como lo confirmó Mario Francisco Alvarado, jefe del Departamento de Prevención de Incendios

Según el reporte de CMPC, en el combate operan brigadas silvícolas, cisterna, terrestres, mecanizadas y dos brigadas helitransportadas, coordinadas por supervisores en terreno.

Además de apoyo aéreo compuesto por seis aviones cisterna, un avión de coordinación y cuatro helicópteros, entre ellos un helicóptero Chinook.

El general José Soto, jefe de la Defensa de La Araucanía, señaló que se ha recorrido 250 rutas y confirmó que el Ejército cuenta con personal capacitado para apoyar ante evacuaciones.

Desde Conaf, también anunciaron desde temprano el cierre de algunos parques y reservas nacionales en varias regiones.

En La Araucanía permanecerán cerrados el Parque Nacional Nahuelbuta, el Parque Nacional Tolhuaca, el Monumento Natural Contulmo, la Reserva Nacional Malleco, la Reserva Nacional Alto Bío Bío, la Reserva Nacional Malalcahuello y la Reserva Nacional Las Nalcas.

SL