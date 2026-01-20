La Cooperativa advierte: "Si el consumo no baja, habrá cortes de agua en áreas grandes"

La situación del suministro de agua potable en Esquel atraviesa un momento crítico. Tras una breve mejoría la semana pasada, el retorno de las altas temperaturas y la persistencia del riego fuera de horario han vuelto a vaciar las reservas. Mauricio Mateos, gerente de Servicios Sanitarios de la Cooperativa, brindó un panorama preocupante sobre el estado de las captaciones y las medidas que podrían tomarse en el corto plazo.

Cisternas al límite y captaciones en descenso

Según explicó Mateos, aunque la prohibición de riego y un leve descenso de temperatura permitieron recuperar los niveles días atrás, la situación cambió drásticamente desde el último domingo: “A partir del domingo, que subió la temperatura de vuelta, las cisternas no se recuperaron a la noche, están en niveles bajos”, detalló.





El funcionario señaló que las captaciones superficiales del Arroyo Esquel y la Laguna han bajado aún más que la semana pasada. Ante esto, la Cooperativa ya aplica restricciones en la siesta y la noche en ciertos sectores para. Sin embargo, Mateos advirtió:

El gerente fue contundente respecto al futuro inmediato del servicio, señalando que se evalúan esquemas de cortes rotativos similares a los de otras ciudades con crisis hídricas: “Si el consumo general no baja y las captaciones siguen bajando, vamos a tener que realizar esos cortes en áreas grandes por 12 horas para poder distribuir el agua potable”.

Mateos aclaró que intentarán posponer esta medida lo máximo posible debido a la complejidad técnica que implica vaciar y volver a llenar las cañerías, pero recordó que aún queda mucho verano por delante: “Estamos a fines de enero recién, queda todo lo que es febrero y mediados de marzo, por lo menos antes que llegue la época de las precipitaciones”.

Consumo humano vs. riego

Desde la Cooperativa insistieron en que el problema no es un capricho administrativo, sino una realidad física del sistema. “No es que no queremos que no se riegue porque sí, sino porque la captación bajó mucho y estamos al límite de no alcanzar para el consumo humano”, sentenció el gerente.

Mateos atribuyó gran parte del problema a un ciclo seco prolongado: “El problema de este verano principalmente fue las bajas precipitaciones del año pasado, que casi llegaron al 50% únicamente de lo que tendría que haber llovido”.

Soluciones a largo plazo: Buitrera y micromedición

Consultado sobre las obras para paliar la crisis, mencionó el proyecto de Buitrera, aunque aclaró que es una solución a largo plazo: “Se está trabajando pero es una obra que va a demandar dos años mínimo”.

Finalmente, el gerente de Servicios Sanitarios enfatizó que la infraestructura por sí sola no será suficiente si no hay un cambio de hábito en la comunidad: “Para absorber estos ciclos lo importante es concientizar a la gente, reducir las pérdidas nuestras y de los usuarios, y tener micromediciones en la mayoría de las casas. Si no concientizamos el consumo y hacemos la micromedición, no hay agua que alcance”.





M.G

