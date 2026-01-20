Crisis por incendios: El presidente de la Cámara de Comercio, Claudio Selva afirma que "la temporada está perdida"

La situación derivada de los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces ha generado una reconfiguración de las expectativas para el cierre del verano en la región. Claudio Selva, presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, analizó el escenario actual señalando que las circunstancias obligan a dar por finalizada la proyección de la temporada turística tal como estaba prevista.

En este contexto, Selva explicó que las prioridades del sector se han volcado a la asistencia: "Básicamente hoy estamos tratando de ver en qué se puede colaborar o cómo podemos ayudar a los damnificados, y tratando de acompañar a los prestadores turísticos para ir viendo qué medidas requieren".

Evaluación del sector turístico

El dirigente comercial observó que el principal desafío recae en aquellos establecimientos que cuentan con menores márgenes de reserva para afrontar cambios bruscos en el flujo de visitantes. "Va a ser una temporada donde los que no tengan mucha espalda probablemente enfrenten dificultades", indicó Selva, haciendo hincapié en que la región ha experimentado varios ciclos complejos en los últimos años que han impedido alcanzar un desarrollo pleno en las temporadas de invierno y verano.

Gestión y prevención

Al referirse a las causas y el manejo de la situación, el representante de la Cámara distinguió entre los factores naturales y la capacidad de respuesta. Si bien reconoció que cuestiones meteorológicas como los rayos son imprevisibles, consideró que existen áreas de mejora en la planificación: "Hay medidas de prevención o reacciones que se deberían haber tomado para que la situación no se agravara", manifestó.

Próximos pasos

Consultado sobre las acciones futuras para mitigar el impacto en la actividad económica local, Selva aclaró que el trabajo se encuentra en una etapa de relevamiento inicial, dado que la prioridad absoluta es el control del fuego.

"Por ahora es todo muy reciente y estamos empezando a ver el panorama. Todavía no hay un plan de acción definitivo porque estamos en plena atención de la emergencia; una vez superada esta etapa, se empezará a prever la estrategia a seguir", concluyó el titular de la Cámara, reafirmando el compromiso del sector mercantil con la comunidad.

F.P