Alerta epidemiológica: confirman el primer caso de la "supergripe" H3N2 en Chubut

El escenario sanitario nacional sumó una nueva alerta esta semana tras la publicación del último Boletín Epidemiológico Nacional. Según el informe, se detectó el primer caso en la provincia de Chubut de la denominada influenza A(H3N2) subclado K, una variante del virus de la gripe caracterizada por ser más agresiva.

La detección se da en un contexto de aumento acelerado a nivel país: en apenas siete días, la cantidad de diagnósticos confirmados se duplicó, alcanzando un total de 28 casos identificados mediante secuenciación genómica por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS.

Distribución federal y antecedentes de viaje

La "supergripe" ya tiene presencia en 14 jurisdicciones de la Argentina. Además del caso reportado en Chubut, la región patagónica muestra una circulación activa con 3 casos en Neuquén, 2 en Santa Cruz, 2 en Tierra del Fuego y 1 en Río Negro. Otras provincias afectadas incluyen a Buenos Aires (4), Mendoza (3), CABA (2), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), Santa Fe (2), La Pampa (1) y La Rioja (1).

Un dato clave aportado por la vigilancia epidemiológica es el nexo de los pacientes. Del total de infectados, siete manifestaron haber regresado recientemente de viajes al exterior (Europa, Estados Unidos y el Caribe), mientras que otros tres tuvieron antecedentes de traslados internos hacia Córdoba y Tierra del Fuego.

Refuerzo en la vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud de la Nación, en articulación con las autoridades sanitarias de Chubut y las demás provincias, ha intensificado el monitoreo a través de las Unidades de Monitoreo Ambulatorio y la Red Nacional de Laboratorios de Influenza.

El objetivo es lograr una notificación oportuna de las muestras positivas para realizar la subclasificación del virus. Esto permite determinar si los pacientes padecen el subclado K y derivar los casos para estudios genómicos que permitan entender el comportamiento de esta cepa en el territorio.

Recomendaciones generales

Ante la aparición de esta variante más agresiva, se recuerda a la población mantener las medidas de prevención habituales para virus respiratorios:

-Ventilación de ambientes.



-​​​​​​​Lavado frecuente de manos.

-Consulta médica inmediata ante la aparición de fiebre alta, dolores musculares intensos o dificultad respiratoria, evitando la automedicación.







M.G





