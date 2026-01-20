Insólito en Puerto Madryn: el viento tiró un contenedor al mar y encalló frente al Club Náutico

La tarde de este lunes 19 de enero no fue una más para los vecinos y deportistas que se encontraban en la zona costera de Puerto Madryn. En medio de una jornada marcada por ráfagas intensas, la aparición de un contenedor tipo reefer de 20 pies flotando a la deriva y su posterior encallamiento generó asombro y un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.

El incidente se originó en el Muelle Almirante Storni. Según informó la Administración Portuaria, la estructura metálica se encontraba vacía sobre un semirremolque, aguardando para cargar pescado congelado de un buque. Fue en ese momento cuando la fuerza del viento desplazó el contenedor, que cayó al agua desde el Sitio N° 3 del puerto.

Operativo y resguardo costero

La caída activó de inmediato los protocolos de la Prefectura Naval Argentina. La marea y el viento arrastraron la pesada estructura a lo largo de la costa hasta que finalmente encalló frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud, un sector de alta concurrencia recreativa.

Personal del club colaboró inicialmente para asegurar la unidad y evitar que el movimiento de las olas representara un peligro para las embarcaciones cercanas o los transeúntes. Por su parte, Prefectura constató que el contenedor, al estar vacío, no representó peligro para las personas ni para el ecosistema marino, descartando cualquier tipo de contaminación en las aguas del Golfo Nuevo.

Investigación y retiro

Desde la Administración Portuaria señalaron que, si bien el viento es un factor común en la operatoria local, se ha iniciado una investigación técnica. El objetivo es determinar si existió una falla en los sistemas de enganche o si la intensidad de las ráfagas superó todos los parámetros de previsión habituales.

El cronograma de trabajo estipula que la empresa propietaria del contenedor realice las tareas de remoción durante la mañana de este martes, utilizando maquinaria especializada para evitar daños en la infraestructura del club náutico y el entorno costero.

Lecciones para el futuro

Aunque el hecho no provocó daños materiales de gravedad ni heridos, las autoridades de seguridad y portuarias adelantaron que revisarán los protocolos de amarre y transporte durante alertas meteorológicas. El episodio, que se volvió viral rápidamente a través de fotos y videos en redes sociales, servirá de base para optimizar la seguridad en el muelle durante las jornadas de vientos extremos.

