27°
31°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 20 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Movilización en Comodoro por crímenes y desapariciones que están sin revolver

Comenzará esta noche a las 22 frente a la escuela 83. A las muertes de Valeria y Diego se suman el desastre ocurrido por el desplazamiento del Cerro Hermitte y las desapariciones de la pareja de jubilados. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Familiares y amigos de las víctimas convocan a una marcha pacífica con velas exigiendo justicia por los más recientes crímenes ocurridos en Comodoro Rivadavia. El punto de encuentro será la Plaza de la Escuela Nº 83 a las 22 horas. De allí se caminará hasta el cenotafio en el ingreso al centro de la ciudad.

 

Al cumplirse una semana del femicidio de Valeria, la comunidad comodorense marchará exigiendo que se esclarezca su crimen ocurrido el domingo pasado cuando había salido a caminar. La convocatoria también es por Diego Serón, quien fue encontrado asesinado el lunes 19 tras más de diez días de búsqueda. Además, se sumarán las familias de Juana Morales y Pedro Kreder, vistos por última vez el 11 de octubre cuando salieron con su camioneta rumbo a Camarones.

 

A ello se suma el desastre causado por el desplazamiento del Cerro Hermitte un hecho volvió a conmover a la ciudad del petróleo cuya comunidad vuelve a movilizarse en busca de respuestas.

 

Fuente: Jornada

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Matar a la mascota para amenazar a la mujer
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 Vuelve la aurora austral al sur argentino
4
 Realidad vs. Ficción: El clima extremo de Rusia comparado con las escenas más impactantes del cine
5
 Condiciones adversas complican el control del incendio en Los Alerces
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -