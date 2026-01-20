Movilización en Comodoro por crímenes y desapariciones que están sin revolver

Familiares y amigos de las víctimas convocan a una marcha pacífica con velas exigiendo justicia por los más recientes crímenes ocurridos en Comodoro Rivadavia. El punto de encuentro será la Plaza de la Escuela Nº 83 a las 22 horas. De allí se caminará hasta el cenotafio en el ingreso al centro de la ciudad.

Al cumplirse una semana del femicidio de Valeria, la comunidad comodorense marchará exigiendo que se esclarezca su crimen ocurrido el domingo pasado cuando había salido a caminar. La convocatoria también es por Diego Serón, quien fue encontrado asesinado el lunes 19 tras más de diez días de búsqueda. Además, se sumarán las familias de Juana Morales y Pedro Kreder, vistos por última vez el 11 de octubre cuando salieron con su camioneta rumbo a Camarones.

A ello se suma el desastre causado por el desplazamiento del Cerro Hermitte un hecho volvió a conmover a la ciudad del petróleo cuya comunidad vuelve a movilizarse en busca de respuestas.

Fuente: Jornada