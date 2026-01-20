27°
Martes 20 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

DD Blues Combo presenta una noche de gala en el Patio del Rock de Trevelin

La agrupación se presenta este martes a las 21 horas con una propuesta que reivindica el valor del trabajo cultural, el encuentro presencial y la vigencia del blues en el escenario regional.
La localidad de Trevelin se prepara para vivir una jornada donde la música en vivo vuelve a ser la protagonista central. Este martes 20 de enero, a partir de las 21 horas, DD Blues Combo desembarcará en el Patio del Rock, espacio ubicado en la intersección de Avenida Fontana y Perito Moreno. El evento se presenta como una oportunidad para disfrutar de canciones que nacen de la esencia del blues y del pulso del momento actual, ofreciendo un refugio sonoro bajo el cielo nocturno y en un entorno ideal para el esparcimiento al aire libre.

 

La presentación de esta noche trasciende lo estrictamente artístico para convertirse en una celebración del encuentro y el trabajo digno. Para los integrantes de la formación, cada show representa la posibilidad de defender la continuidad laboral y el derecho a seguir creando en tiempos desafiantes. La propuesta invita a los asistentes a dejar de lado las pantallas y recuperar el contacto cara a cara, priorizando la emoción compartida y la alegría sencilla de la música que se genera en el presente. Es una apuesta por el arte como un espacio de abrazo comunitario y profesionalismo.

 

Debido a la naturaleza del evento y la expectativa generada, se recomienda a los interesados asegurar su lugar mediante reservas previas al teléfono 2945 339797. La cita promete ser una experiencia profunda donde el ritmo y la identidad del género se fusionan con la mística de la noche cordillerana. De esta manera, Trevelin recupera el latido de sus escenarios locales en una jornada en la que, como señalan sus protagonistas, la música vuelve a respirar con fuerza propia.

 

 

 

 

