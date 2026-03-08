Arroyo Pescado: Bomberos combaten un incendio de campo por caída de rayo

Una nueva emergencia movilizó al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel durante la jornada de hoy, tras recibir el aviso de un incendio de vegetación en la zona de Arroyo Pescado. Ante la magnitud potencial del siniestro, el cuartel dispuso el despacho inmediato de dos unidades operativas, los móviles 31 y 36, los cuales partieron hacia el lugar con sus respectivas dotaciones completas para iniciar las tareas de contención y extinción.

Según la información preliminar recabada por el personal de emergencia, el fuego se habría desatado como consecuencia directa de la caída de un rayo en el área rural. Las condiciones climáticas y la presencia de material combustible en el terreno motivaron una respuesta rápida de los combatientes, quienes trabajan arduamente para evitar que las llamas se propaguen hacia sectores linderos. El despliegue logístico busca asegurar el perímetro y neutralizar los focos activos antes de que la situación se vea agravada por el viento o la geografía del lugar.

E.B.W.