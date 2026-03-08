15°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 08 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Bomberos Voluntarios de EsquelRayoincendio
08 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Arroyo Pescado: Bomberos combaten un incendio de campo por caída de rayo

Dos unidades con dotación completa de los Bomberos Voluntarios de Esquel se desplazaron hacia la zona rural para controlar un foco ígneo que se habría originado tras una fuerte descarga eléctrica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una nueva emergencia movilizó al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel durante la jornada de hoy, tras recibir el aviso de un incendio de vegetación en la zona de Arroyo Pescado. Ante la magnitud potencial del siniestro, el cuartel dispuso el despacho inmediato de dos unidades operativas, los móviles 31 y 36, los cuales partieron hacia el lugar con sus respectivas dotaciones completas para iniciar las tareas de contención y extinción.

 

Según la información preliminar recabada por el personal de emergencia, el fuego se habría desatado como consecuencia directa de la caída de un rayo en el área rural. Las condiciones climáticas y la presencia de material combustible en el terreno motivaron una respuesta rápida de los combatientes, quienes trabajan arduamente para evitar que las llamas se propaguen hacia sectores linderos. El despliegue logístico busca asegurar el perímetro y neutralizar los focos activos antes de que la situación se vea agravada por el viento o la geografía del lugar.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallazgo de camioneta volcada y abandonada en Ruta 17
2
 Carina Estefanía y el compromiso de hacer justicia
3
 Comarka Textil diseñó las camisetas que serán presentadas en la AFA
4
 Arroyo Pescado: Bomberos combaten un incendio de campo por caída de rayo
5
 Violencia y descontrol en Río Pico: Padre e hijo detenidos tras atacar la comisaría
1
 Arroyo Pescado: Bomberos combaten un incendio de campo por caída de rayo
2
 León XIV reclama el fin de la violencia de género y de los bombardeos en Medio Oriente
3
 Ejemplo de perseverancia: tucumana se recibe de antropóloga a los 65 años
4
 El Vivero Municipal de Esquel abre sus puertas para una jornada de aprendizaje y naturaleza
5
 Aldea Escolar: el reclamo de los vecinos ante la falta de seguridad vial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -