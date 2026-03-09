18°
Lunes 09 de Marzo de 2026
09 de Marzo de 2026
Trelew: frustran intento de fuga en la Comisaría Tercera tras detectar ruidos extraños

Personal policial evitó la evasión de presos este domingo tras una requisa general. Encontraron barrotes serruchados y secuestraron once hojas de sierra junto a otros elementos utilizados para dañar la estructura del pabellón.
Un rápido y coordinado operativo policial logró neutralizar un intento de fuga en la Comisaría Tercera de Trelew durante la tarde de este domingo. El incidente, que comenzó a gestarse alrededor de las 19:30, fue advertido gracias a la agudeza del personal de guardia, quienes detectaron conversaciones inusuales y ruidos provenientes del sector de calabozos.

 

El operativo de respuesta

 

Ante la sospecha inminente de una evasión, el oficial de servicio activó un protocolo preventivo que incluyó el refuerzo de la seguridad tanto en el perímetro externo como en el interior del edificio. Para asegurar el control total de la situación, se convocó al grupo especial de la Policía del Chubut, encargado de realizar la requisa exhaustiva y el recuento de los internos alojados.

 

Daños en la estructura y "herramientas" de escape

 

La inspección técnica en el pabellón confirmó que el plan de los detenidos estaba en una etapa avanzada. Los uniformados constataron diversos daños materiales estratégicos:

 

Ventilación: Rotura del vidrio de un ventiluz.

 

Perímetro interno: Corte de una malla metálica que comunica con el patio del edificio.

 

Celdas: El serruchado parcial de un barrote de aproximadamente 25 milímetros de espesor.

 

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el ingenio volcado en la logística del escape. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de:

 

11 hojas de sierra para metal.

 

Una barra de hierro y un palo de madera.

 

Un recipiente con restos de jabón, elemento que suele ser utilizado como lubricante para silenciar y agilizar el corte de los metales.

 

Situación controlada

 

Tras el recuento, se confirmó que la totalidad de los internos permanecen en la dependencia. Las autoridades ya iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo ingresaron los elementos prohibidos y evaluar los refuerzos estructurales necesarios en el área dañada.



M.G

 

