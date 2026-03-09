Esquel abre la convocatoria para el uso deportivo de los SUM escolares

El Subsecretario de Deportes y Recreación de Esquel, Hernán Maciel, confirmó el inicio de una etapa clave para el deporte local tras una serie de gestiones positivas encabezadas por el Intendente Matías Taccetta ante el Gobierno Provincial. Gracias a estos acuerdos, los Salones de Usos Múltiples de los establecimientos educativos de la ciudad estarán disponibles para la práctica deportiva a partir de las 18:00 horas, brindando una solución fundamental ante la alta demanda de espacios cerrados durante los meses de bajas temperaturas.

Las instituciones interesadas en utilizar estas instalaciones deben presentar sus solicitudes de manera presencial en la Secretaría de Deportes, en el horario de 07:00 a 13:00 horas. El plazo máximo para la recepción de notas es el miércoles 11 de marzo, fecha tras la cual el equipo técnico comenzará a diagramar los calendarios y los convenios específicos entre los clubes y los cuerpos directivos de cada escuela, garantizando así el cuidado de la infraestructura escolar.

En cuanto a los criterios de asignación, Maciel destacó que se dará prioridad a los clubes legalmente constituidos y a aquellos eventos que fomenten el turismo deportivo en la región. No obstante, también se contempla el acompañamiento a equipos que, aunque no posean personería jurídica, desarrollan una labor social y competitiva relevante a través de las diversas ligas de fútbol, voley y otras disciplinas que nuclean la actividad en la ciudad.

El funcionario subrayó que el objetivo primordial es ser equitativos ante una demanda que incluye desde patín y arquería hasta gimnasia deportiva y futsal, siendo este último uno de los deportes con mayor crecimiento. Con la mirada puesta en un 2026 cargado de competencias locales y regionales, Esquel busca consolidar su título de Capital Provincial del Turismo Deportivo, apoyando tanto a los atletas que compiten a nivel internacional como a las ligas que mantienen el movimiento constante en los gimnasios de la cordillera.

E.B.W.