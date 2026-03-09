La UNPSJB Esquel inaugura el comedor y da la bienvenida al ciclo 2026

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel se prepara para recibir con entusiasmo el ciclo lectivo 2026. La delegada zonal, María de las Nieves González, destacó que la institución ha organizado una jornada de bienvenida integral, diseñada no solo para los ingresantes, sino para toda la comunidad estudiantil. "Para mí es un orgullo y una felicidad hoy poder estar dando apertura a esta jornada que estamos organizando hace ya unas semanas para este nuevo ciclo", expresó la funcionaria, subrayando que el evento busca la integración de las facultades de Humanidades, Jurídicas, Económicas, Naturales e Ingeniería.

Uno de los hitos más esperados de la jornada será la inauguración oficial del comedor universitario, un logro que González calificó como fundamental para el bienestar de los jóvenes. El acto contará con la presencia del rector y del secretario de Bienestar Estudiantil, marcando un cambio estructural en la sede. Según detalló la delegada, el espacio trabajará de lunes a viernes en una labor conjunta con el buffet: "El comedor va a trabajar de 8 a 14 horas y el buffet cubrirá las restantes horas hasta la finalización de la jornada de cada día".

La jornada también tendrá un fuerte componente solidario debido a la coyuntura regional. En el marco de la emergencia por los incendios, la entrada consistirá en una colaboración simbólica destinada a la reconstrucción de los hogares de los afectados. Sobre este punto, González fue enfática en la necesidad de acompañar a los estudiantes damnificados: "Estamos tratando de hacer un padrón con aquellos alumnos que han sido afectados, trabajando en conjunto con los delegados académicos". La intención es canalizar donaciones que ayuden a recuperar lo que se necesita "internamente del hogar" para facilitar la vuelta a la normalidad de las familias.

Finalmente, la delegada recordó que, aunque las inscripciones aún no cierran definitivamente, ya se registran alrededor de 500 inscriptos, un número que se mantiene dentro de los parámetros normales de la sede. El evento de bienvenida incluirá stands informativos, bandas en vivo y food trucks en el predio del estacionamiento. Asimismo, instó a los interesados a no perder de vista los plazos administrativos, recordando que el trámite para las becas de ayuda estudiantil permanecerá disponible hasta el 20 de marzo.

E.B.W.