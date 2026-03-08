Violencia y descontrol en Río Pico: Padre e hijo detenidos tras atacar la comisaría

Tensión en la localidad vecina de Río Pico este domingo cuando el personal de la comisaría local debió intervenir en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Perito Moreno. El propietario del inmueble solicitó auxilio policial debido a que un automóvil Volkswagen Gol había ingresado de forma no autorizada a su patio privado. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de dos ocupantes, un hombre mayor de edad identificado como Atilio René V. y su hijo adolescente de dieciséis años, quienes se negaban a retirarse del sector.

Durante el procedimiento, el conductor fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,20 gramos de alcohol en sangre, una cifra que excede largamente los límites permitidos. Aunque inicialmente se les ordenó que abandonaran el sitio, la situación escaló violentamente minutos después cuando ambos sujetos se presentaron en la Comisaría de Río Pico. Armados con palos y piedras, iniciaron un ataque contra el edificio policial que resultó en la rotura de un vidrio del frente y daños materiales de consideración en un móvil perteneciente a la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El incidente derivó en una persecución a pie por las calles cercanas, donde los involucrados opusieron una feroz resistencia lanzando golpes de todo tipo contra los agentes intervinientes. En medio del forcejeo, un efectivo policial recibió el impacto de una piedra, aunque afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. El fiscal de turno, Dr. Ismael Cerda, tomó intervención inmediata en el caso y dispuso que ambos agresores permanezcan detenidos bajo los cargos de daños y resistencia a la autoridad hasta que se celebre la audiencia de control de detención.

