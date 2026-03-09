Fin de semana de controles: Chubut sacó de circulación a 82 conductores ebrios

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante el fin de semana operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.839 vehículos, realizó 5.203 test de alcoholemia y retiró a 82 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 564 vehículos, se realizaron 395 test de alcoholemia, hubo 2 casos positivos de las cuales uno de los conductores registró 1,96 g/l de alcohol en sangre, y además se labraron 6 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew, Gaiman y Dolavon

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 646 vehículos, se efectuaron 462 test de alcoholemia en los que se detectaron a 15 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 22 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 10 rodados.

En Gaiman, se controlaron 386 vehículos, se llevaron a cabo 121 test de alcoholemia, se registraron 3 alcoholemias positivas, se efectuaron 8 actas de infracciones y se retuvieron 2 vehículos.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 540 vehículos, se realizaron 56 test de alcoholemia, se detectaron 17 casos positivos, se labraron 28 infracciones y se retuvieron 9 rodados.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región. En total, se controlaron 2.128 vehículos, se realizaron 1.554 test de alcoholemia, se detectó a 26 conductores en estado de ebriedad, se labraron 67 infracciones y se retuvo un automóvil.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 76 vehiculos y se realizaron 76 test de alcoholemia arrojando resultados negativos labrándose un acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Camarones

En Camarones, se controlaron 31 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

En la Comarca Andina las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.183 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 524 test de alcoholemia, se comprobaron 6 casos positivos, se labraron 17 infracciones y se retuvieron 4 automóviles.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 1.642 vehículos, se realizaron 1.500 test de alcoholemia, se comprobaron 7 casos positivos, se labraron 22 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

En Trevelin se controlaron 383 vehículos y se realizaron 383 test de alcoholemia. Se registraron 3 resultados positivos, de los cuales dos alcanzaron niveles de 2,60 g/l y 2,13 g/l de alcohol en sangre. Además, se labraron 4 actas de infracción y se retuvo un rodado.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 258 vehículos y se labraron 7 infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 3 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 236 vehículos y se labró una infracción.

En Río Pico, se controlaron 488 vehículos, se realizaron 131 test de alcoholemia, se detectaron 2 casos positivos y se labraron 7 infracciones.

En Tecka, se controlaron 275 rodados, se realizó un test de alcoholemia arrojando resultado positivo y se labraron 2 infracciones.









