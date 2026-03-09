SEROS impulsa la prevención del VPH con jornadas de salud en Rawson y Trelew

El Instituto de Seguridad Social y Seguros, a través de su obra social SEROS, llevó a cabo una serie de jornadas de concientización sobre el Virus del Papiloma Humano en las ciudades de Rawson y Trelew. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino que el organismo promueve en todo el territorio provincial. Las actividades tuvieron lugar en sedes estratégicas como el nuevo Hospital María Humphreys, la Unidad Regional de Policía de Trelew y la Jefatura de Policía de Rawson, logrando una importante convocatoria de mujeres pertenecientes al segmento objetivo de entre 30 y 65 años.

Durante los encuentros, el equipo de profesionales de la obra social brindó información detallada sobre las formas de prevención del virus y la relevancia de mantener controles periódicos. El aspecto más destacado de la propuesta fue la posibilidad de realizar el procedimiento de autotest de manera presencial e inmediata. En espacios adecuados que garantizaron la privacidad, las afiliadas gestionaron su consentimiento informado y completaron el proceso de toma de muestra con acompañamiento profesional, lo que permitió agilizar los tiempos y simplificar el acceso a este estudio fundamental para la salud femenina.

Las muestras recolectadas serán procesadas bajo los protocolos vigentes e integradas a un sistema digital de seguimiento para asegurar un control eficiente de cada caso. Los resultados estarán disponibles para las pacientes de forma digital y serán remitidos por correo electrónico, garantizando un flujo de información ágil y seguro. Esta campaña de concientización continuará extendiéndose a otros organismos, como la Administración de Vialidad Provincial, reafirmando el compromiso del instituto con el fortalecimiento de los programas preventivos y la reducción de la incidencia del cáncer de cuello uterino en la región.

E.B.W.