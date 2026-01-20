Gran respuesta en Trevelin: agotaron las vacunas antirrábicas y suman nuevas fechas para esta semana

La comunidad de Trevelin demostró un alto compromiso con la salud pública al completar el primer stock de dosis disponibles en tiempo récord, lo que motivó la apertura inmediata de nuevas jornadas preventivas tras el caso de rabia detectado recientemente en la zona.

Tras la confirmación de un caso positivo de rabia aérea en un murciélago hallado en la localidad, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó adelante dos intensas jornadas de vacunación gratuita que resultaron en la aplicación total de las cien dosis que se encontraban disponibles. Esta masiva concurrencia en la Sala de Esterilizaciones Municipal refleja la preocupación y responsabilidad de los vecinos frente a una acción preventiva que resulta vital para garantizar el bienestar de toda la comunidad.

Debido al éxito de la convocatoria y la necesidad de continuar con el bloqueo sanitario, las autoridades confirmaron que este jueves y viernes se pondrán a disposición otras cien vacunas en el horario de nueve a trece horas. La atención se realizará estrictamente por orden de llegada en la sede ubicada en John Daniel Evans 146 hasta agotar el stock existente. Desde la Dirección de Zoonosis y Tenencia Responsable de Animales subrayaron la importancia de este refuerzo para mantener a la población de mascotas protegida ante posibles nuevos focos.

Para participar de estas nuevas jornadas, se estableció como requisito indispensable que los perros asistan con su correspondiente collar y correa, mientras que los gatos deben ser trasladados obligatoriamente en caniles, bolsos con cierre o bolsas de red para evitar incidentes o fugas. Se recordó además que no se recibirán bajo ninguna circunstancia animales que sean llevados sueltos o en cajas abiertas. Por último, se solicitó a los habitantes extremar las precauciones ante el avistamiento de murciélagos o zorros con comportamientos erráticos, recomendando dar aviso inmediato a la guardia veterinaria municipal.

E.B.W.