Trevelin: Preparativos en el predio "El Malacara" para la Fiesta del Ternero Cordillerano

Cuadrillas municipales realizan tareas de limpieza y ordenamiento de cara al evento que se desarrollará este sábado 24 y domingo 25 de enero. Solicitan la colaboración de los asistentes para prevenir incendios y mantener la limpieza.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con vistas a la celebración de la Fiesta del Ternero Cordillerano, que tendrá lugar los días sábado 24 y domingo 25 de enero, la Municipalidad de Trevelin, a través de la Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos, se encuentra ejecutando un operativo de limpieza y acondicionamiento integral en el predio del evento.

 

Las tareas responden a una solicitud formal de la comisión organizadora y tienen como eje central garantizar que tanto vecinos como turistas disfruten de las jornadas en un entorno limpio, ordenado y seguro. Los trabajos incluyen el mantenimiento de las áreas comunes y la preparación de las zonas de acampe bajo la sombra del histórico campo de jineteadas El Malacara, uno de los puntos emblemáticos de la tradición local.

 

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Desde la Municipalidad enfatizaron que el mantenimiento del predio depende también del comportamiento de los asistentes. En este sentido, se solicitó de manera especial:

 

  • No arrojar residuos fuera de los cestos habilitados.

     

  • Respetar los espacios comunes para una convivencia armoniosa.

     

  • Evitar estrictamente encender fuego, recordando que la región atraviesa una temporada de sequía crítica y se mantiene el estado de alerta por emergencias ígneas.

     

"Cuidar nuestro lugar es responsabilidad de todos", destacaron desde el área de Servicios Públicos, apelando al compromiso de la comunidad para que la fiesta se desarrolle sin incidentes ambientales y en óptimas condiciones sanitarias.


M.G

 

