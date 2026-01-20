27°
20 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense

La comunidad de Trevelin se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Fiorella Belén Pinilla en Playa del Carmen, México. Sus familiares apelan a la solidaridad para cubrir los elevados costos del traslado y los trámites consulares.
La noticia del fallecimiento de Fiorella Belén Pinilla llegó a la cordillera en la noche del lunes, dejando a sus padres, Vilma Lorena Rosas y Nector Rodrigo Pinilla, sumidos en un profundo dolor. La joven vecina de Trevelin había emigrado a México en busca de nuevas experiencias y se encontraba trabajando como moza en un restaurante de la reconocida zona turística de Playa del Carmen.

 

Hoy, la familia enfrenta una carrera contra el tiempo. Los costos de repatriación, que incluyen servicios funerarios internacionales y traslado aéreo, superan los 20 millones de pesos. A esto se suma la exigencia del Consulado Argentino en México de completar los trámites y el pago en un plazo aproximado de 72 horas.

 

Cómo colaborar

Ante la imposibilidad de afrontar semejante gasto de manera particular, se ha iniciado una campaña solidaria para que Fiorella pueda ser despedida por sus seres queridos en su ciudad natal.

 

Se ha habilitado una cuenta oficial única a nombre de su madre para centralizar las donaciones de quienes puedan colaborar:

 

  • Titular: Vilma Lorena Rosas

     

  • Alias: lore.rosas.indu

     

  • CVU: 0000003100045405467883

     

Un mensaje de agradecimiento

En medio de la tragedia, la familia Pinilla–Rosas hizo público su agradecimiento a los amigos, familiares y a toda la comunidad de Chubut por el respeto y el acompañamiento recibido desde que se conoció la noticia. Cada aporte, por pequeño que sea, es un paso más para que Fiorella pueda regresar a casa.





M.G

 

