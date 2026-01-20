Cuatro pasajeros se portaron mal y los bajaron de un crucero de lujo en Puerto Madryn

El sábado, el crucero “Seven Seas Splendor” ingresó de manera imprevista al Golfo Nuevo y amarró durante algunos minutos en el muelle Piedra Buena, en un hecho que inicialmente fue atribuido a una emergencia médica. La noticia se conoció hoy.

Con el correr de las horas y ante la falta de información oficial, se pudo establecer que, además de la activación del protocolo sanitario, habrían sido desembarcados cuatro pasajeros por cuestiones vinculadas a la conducta y la convivencia a bordo.

Según la información recabada, se trataría de ciudadanos brasileños, cuyo comportamiento no se habría ajustado al perfil del buque, caracterizado por un servicio de alta gama y un ambiente marcadamente tranquilo. Si bien no se habrían registrado hechos de violencia ni daños materiales, sí se habrían producido reiteradas situaciones de exceso, lo que derivó en la decisión de la tripulación de disponer su desembarco en este puerto.

El descenso de estos pasajeros se habría realizado en simultáneo con la evacuación médica de otra persona que viajaba en el crucero y que presentaba un cuadro renal que superó la capacidad de atención del servicio médico a bordo. Este pasajero fue desembarcado junto a su esposa para recibir atención sanitaria en tierra.

Hasta el momento, no hubo información oficial por parte de los organismos portuarios ni de la agencia marítima respecto a lo ocurrido durante la breve estadía del crucero en Puerto Madryn.