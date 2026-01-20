27°
sociedad |
Por Redacción Red43

Parques Nacionales de todo el país envían su apoyo a Los Alerces

Desde Iguazú hasta el Nahuel Huapi, trabajadores de diversas áreas protegidas enviaron mensajes de aliento y gratitud a los brigadistas, guardaparques y técnicos que enfrentan la emergencia ígnea en la cordillera.
Por Redacción Red43

La lucha contra los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces ha generado una doble respuesta en la sociedad y las instituciones: por un lado, una masiva ola de solidaridad federal hacia quienes están en la línea de fuego y, por otro, un reclamo sin precedentes del sector productivo contra la conducción de Parques Nacionales.

 

 

Apoyo nacional a los combatientes

 

Desde los puntos más distantes del país, el personal de las áreas protegidas ha hecho llegar su acompañamiento a los equipos que trabajan en Chubut. Mensajes de aliento partieron desde los parques nacionales Iguazú, Nahuel Huapi, Mburucuyá, Quebrada del Condorito, Río Pilcomayo y Traslasierra, entre otros.

 

 

 

 

"Queremos hacer llegar nuestro cálido abrazo y fuerza para todos los brigadistas, guardaparques y técnicos que están combatiendo el incendio de Alerce", expresaron en conjunto, valorando el compromiso asumido para enfrentar el fuego y enviando saludos y apoyo a sus compañeros que arriesgan la vida en el terreno.

 

 

F.P

 

