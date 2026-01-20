Seguimiento en tiempo real: así avanzó el incendio en Los Alerces durante la última semana.

El combate contra el fuego en Los Alerces ha entrado en una fase sumamente crítica. No es solo el calor; es la combinación de una sequía extrema, vientos cambiantes y una ladera, la del Cerro Riscoso, que ha empezado a ceder. El Comando Conjunto trabaja contrarreloj en un escenario que califican como "peligroso y dinámico".

La evolución del fuego: crónica de una semana crítica

El avance de las llamas queda en evidencia al observar cómo cambió el paisaje en apenas cinco días.



15 de enero: El inicio. Las primeras columnas de humo se alzaban sobre la vegetación virgen.

18 de enero: El fuego ganando terreno con fuerza hacia la Zona Norte.

Hoy, 20 de enero: Reactivaciones constantes y un denso humo que se "encajona" en los valles, dificultando la visibilidad.



Para seguir el incendio en tiempo rea visitar https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:tsd-daily;d:2026-01-20;@-71.732,-42.682,11.763z

La tecnología como escudo: drones antes que brigadistas

Hoy la jornada empezó con tecnología. Antes de que cualquier brigadista pusiera un pie en las zonas calientes, drones sobrevolaron el área. El objetivo es evitar que los equipos queden atrapados en "bancos de humo ciego" o focos activos que no se ven desde el suelo. En este incendio, la seguridad del personal es la prioridad absoluta.

La Ruta 71 bajo amenaza y el "efecto rebote" del agua

Un fenómeno inusual se registró en las últimas horas cerca de Punta Mattos. La fuerza con la que los aviones hidrantes lanzan el agua sobre las pendientes del Cerro Riscoso está provocando desmoronamientos. Piedras y tierra caen sobre la calzada de la Ruta 71 (tramo Arrayanes - Quebrada del León), lo que genera un doble peligro: el fuego por un lado y los derrumbes por el otro.

El clima tampoco ayuda: ayer la temperatura tocó los 30°C con una humedad bajísima del 23%. Esto generó que el fuego se reactivara en cañadones donde se creía controlado. Además, al caer el sol, el fuego realiza un movimiento extraño: retrocede por las pendientes, creando nuevos focos en zonas que antes estaban a salvo.

Para no entorpecer el movimiento de los 280 brigadistas y los aviones, se mantienen restricciones estrictas:

Ruta 71: Se puede circular solo hasta Bahía Rosales. La Portada Norte está cerrada .

Lago Futalaufquen: Navegación prohibida entre Bahía Rosales y Brazo Norte. Los aviones necesitan el espejo de agua libre para cargar.

Velocidad: Si ves un vehículo de emergencia, tiene prioridad. No circules a más de 40 km/h.

El Comando Conjunto mantiene la mirada puesta en el cielo para el cierre de la semana. Tras las extremas temperaturas de estos días, se prevé un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas para este jueves 22.

La llegada de chaparrones y lluvias aisladas durante gran parte de la jornada promete humedecer el terreno y facilitar el control de los focos que hoy se encuentran activos, aunque el operativo se mantendrá en alerta máxima ante cualquier cambio en la dirección del viento.

F.P