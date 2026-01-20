Un adolescente de 13 años fue intervenido con éxito por un tumor de alta complejidad

La operación de alta complejidad demandó diez horas de labor ininterrumpida por parte de un equipo interdisciplinario del Hospital Garrahan para lograr la extirpación completa de un tumor nasofaríngeo muy agresivo en un paciente de trece años. El procedimiento técnico resultó crítico debido a que esta formación tumoral crece en la parte posterior de la nariz y su avance compromete estructuras vitales, pudiendo ocasionar sangrados severos, dificultad respiratoria, otitis y alteraciones graves en la vista y el habla.

La complejidad de la cirugía radicó en la agresividad del tumor y su potencial riesgo mortal, lo que exigió una coordinación precisa entre los especialistas para garantizar un resultado exitoso. El desarrollo de esta intervención y la posterior evolución favorable del joven son posibles gracias a la capacitación permanente de los profesionales y a una inversión sostenida en salud, factores que permiten al hospital resolver cuadros quirúrgicos extremos para niños y adolescentes de todo el país.

E.B.W.