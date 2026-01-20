Condiciones adversas complican el control del incendio en Los Alerces

Con una estrategia articulada entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y la Provincia del Chubut, continúan las tareas para contener el avance del incendio en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. El operativo involucra a unas 280 personas desplegadas en distintos sectores del área afectada.

Las acciones de este pasado martes comenzaron con monitoreos aéreos mediante drones, con el objetivo de evaluar el comportamiento del fuego y priorizar la seguridad de los brigadistas antes de su ingreso a zonas con focos activos y bancos de humo. Las condiciones meteorológicas, marcadas por el aumento de la temperatura, podrían favorecer nuevas reactivaciones.

Durante la jornada de ayer se registraron desmoronamientos sobre la Ruta 71, en el tramo entre Arrayanes y Quebrada del León, como consecuencia de descargas de agua de los medios aéreos en sectores de fuerte pendiente del cerro Riscoso. Esta situación incrementa el riesgo para los equipos que trabajan en el área.

Con temperaturas que alcanzaron los 30°C y una humedad del 23%, se produjeron múltiples reactivaciones del fuego en valles y cañadones, con gran acumulación de humo durante la mañana que dificultó el inicio de las operaciones aéreas. Por la tarde, al mejorar la visibilidad y descender la temperatura, los medios aéreos pudieron retomar su actividad, aunque el retroceso del fuego por las pendientes generó nuevos focos cerca de la Ruta 71, obligando a desplazamientos imprevistos de los equipos durante la noche.

Se mantienen las restricciones de circulación sobre la Ruta 71 entre Bahía Rosales y Portada Norte, así como la prohibición de navegación en el lago Futalaufquen entre Bahía Rosales y el Brazo Norte. El acceso hacia lago Krugger y Playa Blanca está habilitado únicamente por la margen oeste del lago. La Ruta 71 permanece habilitada solo hasta el retén de Bahía Rosales, mientras que la Portada Norte continúa cerrada.

Desde el Comando Operativo Conjunto destacaron el apoyo de fuerzas e instituciones nacionales y provinciales, así como la colaboración de bomberos voluntarios de distintas localidades. Las autoridades reiteraron el pedido de respetar las restricciones, las normas de uso del fuego y la velocidad máxima de 40 km/h en los caminos internos del parque, recordando que los vehículos oficiales afectados al operativo tienen prioridad absoluta de paso.

R.G.