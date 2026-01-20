27°
Martes 20 de Enero de 2026
$6.000 millones para los afectados en Comodoro Rivadavia

Provincia se encuentra atendiendo las demandas de las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte, ocurrido días atrás. 
Por Redacción Red43

A través del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, la administración provincial se encuentra atendiendo las demandas de las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte, ocurrido días atrás. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres se contactó con el intendente local para confirmar la asistencia a los damnificados mediante un plan de viviendas por $5.500 millones y un aporte de $500 millones destinados a cubrir los costos de alquiler de las personas evacuadas, además de la adquisición de bienes de acción social, entre ellos colchones y alimentos.

 

El Gobierno del Chubut lleva adelante un extenso programa de asistencia para las familias de Comodoro Rivadavia recientemente afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte, en la zona del Kilómetro 3.

 

La iniciativa prevé la implementación de un plan de viviendas por más de $5.500 millones y un aporte inicial de $500 millones a la Municipalidad local —a través de un Aporte del Tesoro Provincial—, confirmado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien se comunicó con el intendente Othar Macharashvili para ratificar el acompañamiento del Estado provincial a los afectados. Dichos fondos serán utilizados para cubrir los costos de alquiler de las personas evacuadas.

 

Relevamiento en terreno

 

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia se encuentra en permanente contacto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, atendiendo de manera inmediata las demandas urgentes que se presentan en el territorio, acompañando los procesos de evacuación y realizando un seguimiento constante de la situación.

 

Este miércoles se concretará el relevamiento definitivo, con vistas a llevar adelante una reunión de trabajo el día jueves, de la cual participará la ministra de Desarrollo Humano y Familia del Chubut, Florencia Papaiani, con el objetivo de coordinar acciones y definir las próximas medidas de asistencia.

 

Viviendas para los afectados

 

El programa de asistencia que la Provincia implementará en la ciudad de Comodoro Rivadavia prevé la construcción de viviendas, a través del sistema de construcción Steel Framing, con un monto estimado superior a los $5.500 millones.

 

