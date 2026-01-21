27°
Miércoles 21 de Enero de 2026
Leila Cherro se presenta en el Museo Molino de Trevelin

Este jueves, la cantautora propone un encuentro con Hernán Hecht, con quien se encuentran preparando un nuevo disco.
Por Redacción Red43

La cantautora Leila Cherro se une a Hernán Hecht para compartir una tarde musical en Trevelin.

 

 
La invitación es para este jueves 22 de enero, a las 20 horas, "y si esta linda la tarde se hace afuera", explicó Cherro, quien regresa a la zona tras una gira donde estuvo recorriendo distintos puntos del país.

 

Leila vive desde el año 2016.  Con un sonido único y personal, explora las posibilidades del violonchelo y la voz a través de la canción como espacio de encuentro.  Además de su música, es reconocida por tejer redes de producción y visibilización de artistas de todo el continente, generando una base local y un impulso al intercambio desde el ámbito de la autogestión y desde su espacio cultural Casa Hexágona.

 

Hernán Hecht es baterista, compositor y productor internacional, ganador de un Grammy Latino en 2010. Tras 27 años en el extranjero, regresó a la Patagonia, donde lidera proyectos como HHStudio, fusionando música y sostenibilidad. Ha trabajado con artistas como Natalia Lafourcade y John Medeski, y participado en más de 300 proyectos, incluyendo cine y televisión.

 


El Museo Molino Andes, se encuentra en la calle Molino viejo 488.

 

Con más de un siglo de vida, el edificio del Molino Harinero Andes alberga al Museo Histórico Regional, que refleja el pasado del Valle 16 de Octubre.

 

El Museo Histórico Regional fue creado en 1971 por colonos galeses y vecinos de la ciudad que, a fuerza de recolectar artículos y documentos del pasado de la zona, crearon una primera colección.

 

La entrada es un aporte voluntario $10mil.

 

SL

 

