Prueba piloto busca ampliar la comercialización hortícola del VIRCh

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, llevó adelante una prueba piloto orientada a integrar a productores del Valle Inferior del Río Chubut a circuitos nacionales de comercialización, como parte de una estrategia para ampliar mercados y mejorar la competitividad del sector hortícola.

La experiencia permitió concretar un primer envío de producción local a una empresa con trayectoria nacional en el abastecimiento de productos hortícolas a hoteles, restaurantes y servicios gastronómicos, marcando un paso inicial en un esquema que busca consolidar vínculos comerciales sostenidos en el tiempo.

Al respecto, el ministro de Producción Juan Pavón destacó que este tipo de acciones "forman parte de una agenda de desarrollo que apunta a fortalecer a los pequeños y medianos productores, generar previsibilidad y diversificar los destinos de la producción regional".

El operativo de envío de más de 7.500 kilos de hortalizas de hojas a la empresa bonaerense "Sueño Verde", con más de 30 años de trayectoria en el rubro, fue coordinado desde el Mercado Concentrador Chubut y contó con la participación de productores de distintas localidades del Valle, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por el mercado de destino.

"La selección de los productores fue rigurosa desde campo con cultivos en precosecha, observando la no presencia de plagas, enfermedades y excelente calidad de la hoja", dijo el ministro, valorando además "la importancia de poder establecer la apertura de nuevos mercados, con los beneficios que esto puede traer tanto a los productores como a toda la zona en general".

La carga contó con la supervisión de los subsecretarios de Coordinación, Facundo Jauregui, y de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción, Agustín Pazos; además de Verónica Rodríguez, directora de Sanidad.

Beneficios

Por su parte, Juan Arenas, productor de Gaiman señaló que "el beneficio es empezar a mover la producción fuera de la zona" y remarcó que "tenemos mucha producción esta temporada. Trajimos más de un centenar de bultos y no queremos vender solo acá. Este tipo de envío nos viene bien, y nos beneficia que sea bien visto en Buenos Aires", remarcó.

