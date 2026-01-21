Miércoles extremo: pronostican ráfagas y temperaturas de 30°C en la zona del incendio

Las próximas horas serán determinantes en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. Las autoridades que integran el Comando Operativo Conjunto (APN, AFE y Gobierno del Chubut) advirtieron que hoy se enfrentará un escenario de condiciones extremas para el combate del incendio forestal, debido a un combo climático que favorece la propagación de las llamas.







Humo, viento y calor: los tres frentes de batalla

La jornada comenzó con una baja visibilidad producto del humo encajonado en los valles, lo que imposibilita la operación de los medios aéreos en las primeras horas del día. Se espera que esta situación se vea agravada por un incremento del viento del sector norte, con velocidades de hasta 35 km/h y ráfagas más intensas hacia la tarde.

El parte oficial destaca que la temperatura superará los 30°C, mientras que la humedad relativa caerá por debajo del 20%. Estas condiciones, sumadas a la compleja topografía del lugar, aumentan el riesgo de un comportamiento extremo del fuego.







Riesgo de pirocúmulos y nuevos focos

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posible formación de columnas convectivas y pirocúmulos (nubes generadas por el propio calor del incendio). Este fenómeno puede dar lugar a un comportamiento errático del fuego, provocando nuevos focos activos en sectores que hasta ahora no estaban afectados y dificultando las tareas de contención de los brigadistas.





Seguridad vial y restricciones

Debido al movimiento incesante de brigadas especializadas y bomberos voluntarios, se mantienen las siguientes medidas de seguridad:

Ruta Provincial 71: Continúa la restricción de tránsito entre Bahía Rosales y Portada Norte por riesgo de desmoronamientos y tránsito de emergencia.

Lago Futalaufquen: Navegación restringida en sectores clave para facilitar el trabajo de los aviones.

Prioridad de paso: Se recuerda que los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta. La velocidad máxima en caminos internos es de 40 km/h.



Las autoridades agradecieron el trabajo coordinado de las fuerzas nacionales, provinciales y municipales, y reiteraron el pedido a la comunidad de respetar estrictamente las indicaciones del personal en terreno.M.G