27°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 21 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
21 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Salvar una vida antes de nacer: histórica cirugía fetal en Trelew

La intervención se concretó en el Hospital “María Humphreys” de Trelew, fortaleciendo la capacidad provincial para resolver casos de alta complejidad sin derivaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que este martes se realizó en el Hospital “María Humphreys” de Trelew la primera cirugía fetal intrauterina de la historia de la provincia.

 

La intervención permitió abordar un embarazo gemelar monocorial biamniótico afectado por una secuencia de perfusión arterial reversa (TRAP). Esta condición se caracteriza por una malformación severa en uno de los fetos, que sobrecarga el sistema circulatorio del gemelo sano a través de la placenta compartida. Sin tratamiento, el riesgo de pérdida fetal es elevado debido a la insuficiencia cardíaca.

 

Detección y abordaje clínico

 

El proceso se inició tras un diagnóstico temprano realizado en la semana 12 de gestación por el doctor Leandro González en el mismo hospital. Tras la identificación de la patología, el Departamento de Perinatología de la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Diego Moguilansky, coordinó el protocolo asistencial y logístico para dar respuesta al caso en la provincia.

 

La intervención fue liderada por el doctor Savino Gil Pugliese, especialista en medicina fetal diplomado por la Fetal Medicine Foundation, quien viajó a Trelew para trabajar junto al equipo quirúrgico local.

 

Consultado al respecto, Pugliese manifestó que “lo que hicimos fue una cirugía de láser intrafetal, mínimamente invasiva para una patología muy poco frecuente que se da en embarazos gemelares en donde el feto con malformaciones no tiene ninguna posibilidad de vivir y pone en riesgo la vida del gemelo normal”.

 

Asimismo, destacó el acompañamiento del equipo de obstetricia y de medicina fetal del Hospital “María Humphreys”: “La verdad que ha sido un lujo el equipo, la coordinación antes de comenzar la cirugía y hasta ahora que ya la hemos concluido, por lo que estamos muy contentos, esperando la evolución de la paciente, que tendrá un seguimiento en las próximas semanas por parte del equipo médico”.

 

Capacidad operativa del Hospital

 

La concreción de esta cirugía fue posible gracias a la infraestructura y al equipamiento específico del Hospital “María Humphreys” de Trelew, que tras ser inaugurado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres también posibilitó que recientemente se llevará adelante el histórico nacimiento de trigemelas en la provincia.

 

También fue clave para esta intervención el trabajo articulado de las áreas de obstetricia, perinatología, anestesia, enfermería y diagnóstico por imágenes.

 

Esta experiencia representa un avance significativo en el fortalecimiento de la atención perinatal de alta complejidad en la provincia. Asimismo, pone en valor el impacto del diagnóstico prenatal oportuno, el trabajo en red, la planificación sanitaria y la capacidad de gestión del sistema público de salud, orientados a brindar respuestas de calidad y equidad a las personas gestantes y sus familias.

 

Contar con la capacidad técnica para realizar este tipo de intervenciones en Chubut permite evitar derivaciones a centros fuera de la región, garantizando que los pacientes reciban atención de alta complejidad con el soporte de su equipo local y en cercanía con su entorno familiar.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Realidad vs. Ficción: El clima extremo de Rusia comparado con las escenas más impactantes del cine
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 Esquel cubierto de humo
4
 Seguimiento en tiempo real: así avanzó el incendio en Los Alerces durante la última semana
5
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -