Miércoles 21 de Enero de 2026
21 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Solidaridad récord: Se logró reunir los fondos para repatriar el cuerpo de Belén Pinilla

En menos de 72 horas, la comunidad de Chubut reunió los 20 millones de pesos necesarios para el traslado. La Justicia mexicana activó el protocolo de femicidio tras hallar a la joven sin vida en su departamento de Playa del Carmen.
La solidaridad regional ha logrado lo que parecía imposible en medio de la tragedia. La familia de Fiorella Belén Pinilla confirmó que, gracias a una movilización social sin precedentes, se recaudó la totalidad de los fondos necesarios para repatriar sus restos desde México. Sin embargo, el caso ha dado un giro estremecedor: las autoridades judiciales del país azteca investigan el hecho como un presunto femicidio.
 

 

Una respuesta solidaria que superó todas las expectativas

 

En un plazo menor a las 72 horas exigidas por la burocracia consular, los vecinos de Trevelin, Esquel y de toda la provincia de Chubut respondieron al llamado de urgencia. La campaña buscaba cubrir los costos de los servicios funerarios internacionales y el traslado aéreo, una cifra cercana a los 20 millones de pesos.
 

 

"Queremos comunicar con mucha alegría que ya se recaudó el monto necesario para poder trasladar a Fiorella a la Argentina", expresaron los familiares a través de un emotivo comunicado. Ante el éxito de la colecta, la familia Pinilla-Rosas solicitó formalmente el cese de las donaciones, agradeciendo "con el alma" el amor y el acompañamiento recibido en este momento de inmenso dolor.


 

 

La investigación en Playa del Carmen

 

Mientras en la cordillera se coordinan los detalles del traslado junto al Consulado Argentino, en Playa del Carmen la justicia avanza sobre las causas de la muerte. Fiorella, quien residía allí desde hacía dos años, fue hallada sin vida en su departamento tras un llamado de emergencia al sistema local.

 

Al llegar al lugar, el personal policial activó de inmediato el protocolo de preservación de la escena. Actualmente, la Fiscalía mexicana lidera las diligencias bajo la carátula de presunto femicidio, buscando esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales del hecho.
 

 

Próximos pasos

 

Con el objetivo económico cumplido, se inician ahora las gestiones logísticas para que la joven pueda ser despedida por sus seres queridos en su ciudad natal. La familia reiteró el pedido de viralizar que ya no hace falta más dinero, cerrando así una cruzada solidaria que demostró la unión de toda una comunidad ante una tragedia humanitaria.

 

