Miércoles 21 de Enero de 2026
21 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Rescate en Ruta 25: dos trabajadores quedaron atrapados en un tráiler que se incendiaba

Ocurrió entre Gaiman y Trelew. Los operarios viajaban en el sector de carga junto a materiales de construcción, una práctica prohibida. Fueron salvados por el chofer antes de que las llamas consumieran la unidad por completo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un viaje rutinario para instalar una vivienda prefabricada en Rawson estuvo a punto de terminar en una tragedia fatal este martes por la tarde. En la Ruta 25, en el tramo que une Gaiman con Trelew, el tráiler de un camión perteneciente a una reconocida empresa de construcción en seco se incendió por completo, con dos trabajadores atrapados en su interior.

 

El siniestro se habría originado de manera accidental. Según explicó Cristian Otero, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trelew, el fuego se desató por la explosión o falla de un aerosol que se encontraba entre los materiales.

 

La situación dentro del tráiler fue desesperante. Los dos operarios, que viajaban en el sector de carga (una práctica estrictamente prohibida por las leyes de tránsito), comenzaron a quedar rodeados por el humo. Según el reporte de bomberos, ambos lograron sobrevivir tomando bocanadas de aire por una pequeña ventana mientras el fuego avanzaba sobre los paneles de construcción.

 

La tragedia se evitó gracias a un automovilista que circulaba detrás del camión —quien aparentemente sería el dueño de la vivienda a instalar—, alertó al chofer sobre las densas columnas de humo que salían de la parte trasera.

 

El rescate y las pérdidas

 

Al percatarse del peligro, el conductor detuvo la marcha de inmediato y abrió las compuertas traseras, permitiendo la salida de sus compañeros. Acto seguido, y con notable rapidez, logró desprender el tráiler de la cabina para evitar que las llamas consumieran todo el camión antes del arribo de las dotaciones de bomberos.

 

Como consecuencia del operativo, tres personas fueron trasladadas al Hospital Zonal de Trelew: los dos operarios que viajaban en el interior y el chofer, todos afectados por la inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron heridos con quemaduras de gravedad.

 

En cuanto a lo material, las pérdidas fueron totales. El tráiler y todos los componentes de la vivienda prefabricada quedaron reducidos a cenizas por la intensidad del fuego.



M.G

 

