Calle techada: proyectan presentarla para los 120 años de Esquel

El gerente de UEPROMU de Esquel, Iván Pereira, explicó la proyección de obras para la ciudad en el marco del aniversario y otras prioridades.



“Veníamos con varios años de atraso en obras importantes para la ciudad2, aclaró el funcionario: “Tenemos este año proyectadas muchísimas más redes de gas. Cipro Salud, Cañadón de Bórquez, Badén 3”, y no solo gas sino también agua: “Seguir viendo cómo ampliamos la red de agua en Ceferino. En Ceferino tenemos dos sectores comprometidos con la red de agua. Estamos haciendo la cisterna también para el loteo de Ceferino Alto, que también es una obra muy esperada hace muchísimos años, que la pudo gestionar el señor intendente y pudo conseguir los fondos a través de provincia”.



Centro de encuentro y Gimnasio reacondicionados: “las instalaciones del centro de encuentro, reacondicionarlo a los usos que nosotros le queremos dar para brindar una mejor calidad a los usuarios y a los vecinos. Y también un proyecto muy esperado el Gimnasio 2, que está en Chamico Navarro. Estamos proyectando la compra de materiales y poder avanzar con esa obra tan esperada”.



Otro anuncio muy esperado por los feriantes locales: “Paralelamente también estamos trabajando en la Plaza del Cielo y en la calle Techada para poder tener una feria permanente en la ciudad. Ese es un proyecto que lo queremos presentar para los 120 años de Esquel”.



Un proyecto ambicioso: “Estamos trabajando en el anteproyecto, en las imágenes, en los dibujos, en los renders, para poder hacer una presentación a todos los vecinos y que conozcan lo que queremos hacer. Es un proyecto muy ambicioso que genera miedo, expectativas y felicidad cuando lo tengamos terminado”.



Mostrarle a la comunidad lo que será la Plaza del Cielo terminada: “Para el aniversario de Esquel tenemos el anteproyecto ya para presentación formal y que todos los vecinos lo conozcan. Ha sumado mucha calidad a todos los vecinos, calidad de vida, calidad a la ciudad. Vemos que cada obra de cordón cuneta ordena, el adoquinado ordena muchísimo más. Hace un efecto contagio también en los vecinos que invierte quizás en la vereda, en luminarias nuevas. Se trata de colocar luminarias LED donde las calles se adoquinan”.



SL



