Miércoles 21 de Enero de 2026
21 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves

La Cooperativa 16 de Octubre informó que la interrupción del servicio será entre las 10:30 y las 13:00 horas. Las tareas incluyen la instalación de columnas de media tensión y podas preventivas.
La Cooperativa 16 de Octubre comunicó que, este jueves 22 de enero, se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad de Esquel. La interrupción es necesaria para avanzar con obras de infraestructura y mantenimiento del sistema.

 

Según informaron desde la prestataria, los trabajos previstos para la jornada incluyen la instalación de nuevas columnas de Media Tensión, tareas generales de mantenimiento de líneas y la realización de podas preventivas para evitar futuros inconvenientes en el servicio ante posibles contingencias climáticas.

 

Horario y sectores afectados

El corte de energía está previsto que comience a las 10:30 horas y se extienda hasta las 13:00 horas, afectando a los siguientes sectores:

 

  • Zona centro/residencial: El área comprendida entre las avenidas Yrigoyen y Fontana, desde la calle Don Bosco hasta la calle Celestino Beatove.

     

  • Parajes y predios: El sector de Alto Río Percey y la zona del Predio de Antenas en Laguna La Z.

     

Recomendaciones

Como es habitual en estos casos, se solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias para proteger sus artefactos eléctricos. Asimismo, se recuerda que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas del momento, por lo que el suministro podría normalizarse antes del horario previsto si las tareas se completan con éxito.

 

