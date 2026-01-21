Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves

La Cooperativa 16 de Octubre comunicó que, este jueves 22 de enero, se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad de Esquel. La interrupción es necesaria para avanzar con obras de infraestructura y mantenimiento del sistema.

Según informaron desde la prestataria, los trabajos previstos para la jornada incluyen la instalación de nuevas columnas de Media Tensión, tareas generales de mantenimiento de líneas y la realización de podas preventivas para evitar futuros inconvenientes en el servicio ante posibles contingencias climáticas.

Horario y sectores afectados

El corte de energía está previsto que comience a las 10:30 horas y se extienda hasta las 13:00 horas, afectando a los siguientes sectores:

Zona centro/residencial: El área comprendida entre las avenidas Yrigoyen y Fontana , desde la calle Don Bosco hasta la calle Celestino Beatove .

Parajes y predios: El sector de Alto Río Percey y la zona del Predio de Antenas en Laguna La Z.

Recomendaciones

Como es habitual en estos casos, se solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias para proteger sus artefactos eléctricos. Asimismo, se recuerda que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas del momento, por lo que el suministro podría normalizarse antes del horario previsto si las tareas se completan con éxito.