Miércoles 21 de Enero de 2026
21 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Caso Diego Serón: La Fiscalía analiza la autopsia y filmaciones para esclarecer su muerte

Tras el hallazgo del cuerpo del joven desaparecido desde el 8 de enero, la investigación se centra ahora en estudios forenses complementarios y el análisis de filmaciones para determinar la mecánica de su muerte.
La Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Ezequiel Serón, cuyo cuerpo fue hallado recientemente tras un intenso operativo de búsqueda. Por estas horas, los investigadores trabajan en el cruce de pruebas recolectadas en el terreno, testimonios y los resultados preliminares de la autopsia realizada el pasado martes.

 

El cronograma de la desaparición

 

La causa se inició formalmente la noche del 8 de enero, cuando la madre del joven radicó la denuncia por averiguación de paradero. Según su declaración, Diego se había retirado de su domicilio en la intersección de las calles Los Aromos y Huergo, en el barrio Las Flores, cerca de las 15:00 horas del día anterior, perdiendo todo contacto desde ese momento.

 

A partir de allí, se activó el protocolo de búsqueda de personas. Las primeras inspecciones en su vivienda descartaron indicios de violencia en el lugar, lo que dio paso a una serie de medidas autorizadas por la Justicia, que incluyeron ocho allanamientos y requisas de personas en distintos domicilios vinculados a las entrevistas iniciales.

 

Tecnología y hallazgo

 

La utilización de herramientas tecnológicas fue clave para localizar el cuerpo. El análisis de numerosas cámaras de seguridad permitió a los investigadores establecer el recorrido que realizó Serón tras salir de su casa. Con esas pistas, se desplegaron rastrillajes terrestres y el uso de drones que finalmente detectaron la ubicación del joven.

 

Pericias en curso

 

El pasado martes, la médica forense llevó a cabo la autopsia. Si bien el examen ya concluyó, la Fiscalía ordenó estudios complementarios para tener certeza científica sobre la causa del deceso.

 

Actualmente, el equipo de investigación y la Policía Científica trabajan de manera conjunta en tres frentes:

 

  1. Reconstrucción visual: Análisis de filmaciones en las inmediaciones de donde fue hallado el cuerpo para identificar movimientos de terceras personas.

     

  2. Evidencia física: Evaluación de los elementos secuestrados en los allanamientos y requisas.

     

  3. Contexto: Cruce de los testimonios obtenidos en las entrevistas con la evidencia digital recolectada.

     

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que todas estas piezas serán analizadas en conjunto para reconstruir la mecánica de lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales en el caso.



