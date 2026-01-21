Trevelin realiza tareas preventivas frente a la emergencia ígnea

Dando continuidad a los trabajos de mejoramiento de calles y cuidado de los espacios públicos planificados por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, maquinaria y personal de la Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos se encuentra realizando tareas sobre la calle Aves Patagónicas, en el ingreso al loteo Turcato, con el objetivo de mejorar las condiciones del sector y garantizar una circulación más segura.

En este marco, se solicita a vecinos y vecinas transitar con precaución en las zonas donde se encuentre trabajando el personal municipal y evitar estacionar vehículos que puedan obstaculizar el normal desarrollo de las tareas.

Asimismo, se está trabajando con camión y maquinaria en la intersección de las calles 30 de Abril y Los Rifleros, llevando adelante tareas de retiro y limpieza de restos vegetales secos y ramas.

Estas acciones revisten especial importancia en el contexto de la emergencia ígnea que atraviesa la región, dado que los restos de poda y la vegetación seca constituyen un potencial material combustible, incrementando el riesgo de incendios.

En este sentido, el intendente Héctor Ingram, señaló que existe una planificación conjunta entre todas las áreas del Municipio para dar continuidad a estas tareas preventivas y llegar a cada punto del ejido. “Trabajamos de manera coordinada para poder alcanzar no solo el casco urbano, sino también todos los parajes, teniendo en cuenta que nuestro ejido es muy extenso y abarca muchos kilómetros”, expresó.

Asimismo, el Jefe Comunal agradeció el compromiso y la responsabilidad de los vecinos y vecinas que colaboran manteniendo limpios y desmalezados sus terrenos, destacando que “estas acciones individuales son fundamentales para reducir riesgos y cuidar a toda la comunidad, especialmente en un contexto de emergencia ígnea”.

Por último, Ingram remarcó que, ante cualquier emergencia, los recursos municipales se encuentran siempre a disposición de los Bomberos Voluntarios, con el objetivo de colaborar en los operativos frente a incendios.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad coordinar previamente con las áreas correspondientes en caso de realizar podas, ya que la acumulación y permanencia de estos restos, tanto en la vía pública como en terrenos privados, aumenta significativamente el riesgo. Del mismo modo, se recuerda la importancia de mantener los terrenos limpios y desmalezados, como una medida clave de prevención.

Vías de comunicación:

Municipalidad de Trevelin

Av. Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich

Tel.: 480145 / 480129

Subsecretaría de Espacios Verdes

Calle Brown, entre Antártida Argentina y 9 de Julio

Tel.: 480862

El cuidado del entorno y la prevención de riesgos es una responsabilidad compartida, fundamental para proteger a la comunidad y al pueblo de Trevelin.