Hablar en público sin miedo: lanzan un nuevo taller intensivo de oratoria en Esquel

La capacidad de comunicar ideas con claridad y confianza se ha vuelto una herramienta indispensable, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Con este objetivo, llega a Esquel "Oratoria con Confianza", un laboratorio intensivo diseñado para quienes buscan perder el miedo escénico y hablar con un propósito definido.

El taller será dictado por los locutores nacionales y facilitadores Yago Miguens y Facundo Miranda Justo, quienes proponen un espacio de aprendizaje práctico y dinámico. A lo largo de cuatro encuentros, los participantes trabajarán sobre ejes fundamentales como la comunicación no verbal, el manejo de la voz para transmitir seguridad y la organización de discursos efectivos.





Un programa completo y profesional



El laboratorio contempla una formación integral que incluye:

Gestión del miedo: Identificación y superación del temor a hablar frente a otros.

Lenguaje corporal: El uso de gestos, miradas y postura a favor del mensaje.

Voz y técnica: Herramientas para un uso profesional de la voz.

Nuevas tendencias: Introducción al storytelling y manejo técnico de micrófonos para disertaciones.



Días, horarios y valor

La actividad se desarrollará los días sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, en el horario de 10:00 a 12:30 horas en el Centro Cultural Melipal. Al finalizar el ciclo, se hará entrega de certificados a los asistentes.



Dado que se trata de una propuesta personalizada, los cupos son estrictamente limitados a solo 15 lugares. La inversión para el taller es de 85 mil pesos, con la facilidad de realizar el pago en dos cuotas (al iniciar y al finalizar el cursado).

Inscripciones

Los interesados en asegurar su lugar o realizar consultas adicionales pueden comunicarse a los teléfonos 2945 509768 o 2945 690445.







M.G