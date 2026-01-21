Hablar en público sin miedo: lanzan un nuevo taller intensivo de oratoria en Esquel

La capacidad de comunicar ideas con claridad y confianza se ha vuelto una herramienta indispensable, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Con este objetivo, llega a Esquel "Oratoria con Confianza", un laboratorio intensivo diseñado para quienes buscan perder el miedo escénico y hablar con un propósito definido.
El taller será dictado por los locutores nacionales y facilitadores Yago Miguens y Facundo Miranda Justo, quienes proponen un espacio de aprendizaje práctico y dinámico. A lo largo de cuatro encuentros, los participantes trabajarán sobre ejes fundamentales como la comunicación no verbal, el manejo de la voz para transmitir seguridad y la organización de discursos efectivos.
Un programa completo y profesional
El laboratorio contempla una formación integral que incluye:
Gestión del miedo: Identificación y superación del temor a hablar frente a otros.
Lenguaje corporal: El uso de gestos, miradas y postura a favor del mensaje.
Voz y técnica: Herramientas para un uso profesional de la voz.
Nuevas tendencias: Introducción al storytelling y manejo técnico de micrófonos para disertaciones.
Días, horarios y valor
La actividad se desarrollará los días sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, en el horario de 10:00 a 12:30 horas en el Centro Cultural Melipal. Al finalizar el ciclo, se hará entrega de certificados a los asistentes.
Dado que se trata de una propuesta personalizada, los cupos son estrictamente limitados a solo 15 lugares. La inversión para el taller es de 85 mil pesos, con la facilidad de realizar el pago en dos cuotas (al iniciar y al finalizar el cursado).
Inscripciones
Los interesados en asegurar su lugar o realizar consultas adicionales pueden comunicarse a los teléfonos 2945 509768 o 2945 690445.
M.G