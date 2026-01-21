Esquel en el Pre-Cosquín: "Estar en las finales demuestra que hay un trabajo de muy buen nivel"

La participación de la Sede Esquel en el Pre-Cosquín 2026 dejó un saldo de orgullo y crecimiento para la cultura de la región. En el marco de la sexta ronda de la competencia, los representantes de la zona se midieron con delegaciones de Chaco, Tucumán, Santa Cruz y diversas localidades de Buenos Aires, logrando destacar en disciplinas clave y alcanzando lugares en la gran final.

La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Esquel, Sonia Baliente, acompañó a la delegación en Córdoba y brindó detalles de la experiencia. “Se respira folclore en cada rincón. Es una vivencia de dos días a pleno, con ensayos bajo el sol, acreditaciones y certámenes que comienzan a las 9 de la noche y terminan a las 4 de la mañana”, relató la funcionaria, destacando la intensidad del evento.

Finalistas que dejan huella

Esquel estuvo representada por una delegación diversa que incluyó solistas de malambo, parejas de danza, conjuntos de ballet y solistas vocales e instrumentales. El gran hito de la sede fue el paso a la final de dos propuestas de alto nivel:

David Rojas: El joven charanguista formado en la Orquesta Pu-Pichikeche , quien se destacó como Solista Instrumental.

Nakel Yenu: El grupo proveniente de Santa Cruz que representó a la sede con una canción inédita ganadora en Esquel y que logró llegar a la instancia decisiva en Córdoba.

Aunque no lograron el pase al Festival Mayor (las "Nueve Lunas"), Baliente subrayó que llegar a la final celebrada el sábado y domingo fue un logro inmenso. "Todos cumplieron un papel excelente y recibieron devoluciones pormenorizadas de los jurados. Esa crítica constructiva es la que permite seguir mejorando la técnica y la interpretación", afirmó.

La competencia como formación personal

Para la subsecretaria, el arte debe verse como una competencia contra uno mismo. “Cosquín tiene sus propios criterios. Los jurados observan, por ejemplo, que a veces la danza estilizada se aleja del fondo folclórico. Esas son las pautas que nuestros artistas traen para trabajar durante el año”, explicó.

Asimismo, puso en valor la formación local: “El nivel es muy bueno gracias a las escuelas de danza, a la Orquesta Pu-Pichikeche, al Instituto 818 y a los profesores de toda la comarca. Hay material de sobra”.

Rumbo al 2027: el desafío de los conjuntos

De cara a las próximas ediciones, Baliente lanzó una invitación a los músicos de la zona: “Este año nos faltaron inscriptos en categorías de conjuntos instrumentales, conjuntos vocales y dúos. Es interesante que ya se empiece a ensayar y buscar nuevos elementos para el Pre-Cosquín 2027”.

Finalmente, alentó a los artistas a aprovechar los escenarios de las fiestas populares y las peñas locales de Esquel y la Comarca como "fogueo" previo antes de enfrentar un escenario de la magnitud de la Plaza Próspero Molina.

F.P