Resiliencia y calidez en el Parador La Zeta ante la emergencia ígnea

El Parador de la Zeta mantiene sus puertas abiertas como un refugio de hospitalidad en medio de la compleja situación que atraviesa la comarca debido a los incendios forestales. Mauricio Pereyra, encargado del lugar, explica que a pesar del humo y la lógica preocupación que rodea a la zona, el movimiento de turistas es constante y la gente continúa acercándose para disfrutar de este destino emblemático. En esta temporada el espacio ha renovado su propuesta gastronómica para ofrecer una carta mucho más variada que incluye minutas, pizzas, licuados y tragos, buscando brindar la mayor comodidad posible a quienes visitan la laguna.

La gestión del parador se ha adaptado a las medidas de seguridad vigentes, cumpliendo estrictamente con la restricción de permanencia hasta las nueve de la noche para proteger el entorno natural. Pereyra resalta que el público se retira con amabilidad y conciencia, entendiendo que el cuidado de la naturaleza es una prioridad compartida por todos los vecinos. En sus palabras se percibe un profundo agradecimiento hacia la solidaridad del pueblo de Esquel y el esfuerzo incansable de los brigadistas que combaten el fuego en condiciones extremas de calor.

Más allá de lo comercial, el parador funciona como un centro de orientación para el visitante, donde se recomiendan otros atractivos de la región y se fomenta la calidez humana que caracteriza a la ciudad. Pereyra reflexiona sobre la capacidad de reinvención que exige el sector turístico tras años de enfrentar diversos desafíos climáticos y sanitarios. Con la firme convicción de que Esquel es uno de los destinos más bellos y seguros del país, el equipo del parador trabaja de lunes a lunes para asegurar que el turista se lleve la mejor experiencia posible a pesar de la adversidad.

E.B.W.