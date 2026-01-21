Camarones reactiva su puerto tras dos décadas

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, oficializó este miércoles el inicio de la prospección de merluza en la Zona III, ubicada frente a las costas de Camarones. Esta decisión marca el fin de un paréntesis de más de veinte años sin actividad pesquera en el sector y establece un nuevo paradigma para la matriz productiva de la localidad. Durante el encuentro mantenido con la intendenta Claudia Loyola y el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, se analizó el alcance de esta medida que busca devolverle al puerto local su rol protagónico como motor de desarrollo regional.

El mandatario provincial enfatizó que esta etapa trasciende lo estrictamente técnico para convertirse en el punto de partida de un proceso de dinamización económica. La reactivación de la zona pesquera promete un impacto inmediato en rubros fundamentales como la estiba, el transporte logístico, el mantenimiento de embarcaciones y la provisión de insumos. Según explicó Torres, el objetivo central es consolidar la generación de empleo privado genuino y fomentar el arraigo de las familias en la zona mediante el fortalecimiento de la cadena de valor que rodea a la pesca.

Por su parte, la intendenta Claudia Loyola calificó el anuncio como un momento histórico que permite empezar a saldar una deuda de larga data con la comunidad. La jefa comunal manifestó que la localidad recupera finalmente su vocación marítima tras años de postergación, permitiendo que el potencial del mar se traduzca en beneficios directos para los habitantes. Asimismo, subrayó que este proceso de prospección se llevará adelante bajo estrictos parámetros de responsabilidad y cuidado del recurso para garantizar un crecimiento que sea sostenible en el tiempo.

La medida se percibe como el primer escalón de una estrategia a largo plazo para consolidar la actividad pesquera en el puerto de Camarones. Las autoridades coincidieron en que el trabajo articulado entre el municipio y la provincia será clave para que el movimiento portuario no sea un evento aislado, sino la base de un sistema productivo estable. De esta manera, el inicio de las operaciones en la Zona III no solo reactiva la infraestructura portuaria, sino que proyecta un horizonte de nuevas oportunidades laborales y sociales para toda la región costera.

