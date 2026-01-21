20°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 21 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLAIncendio en Parque Nacional Los AlercesEmergencia Ígnea
21 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El humo de los incendios se ve en gran parte de la provincia

Es tal la magnitud, que desde Los Altares se puede observar el humo proveniente de los incendios del Parque Nacional Los Alerces. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La emergencia ígnea en el Parque Nacional Los Alerces no da tregua. Mientras el humo del incendio ya es visible desde Los Altares, en el centro de Chubut, el operativo de combate se intensifica con apoyo logístico clave y la participación de brigadistas internacionales.

 

El fuego afecta actualmente sectores estratégicos como el Brazo Sur del Lago Menéndez, Lago Verde y Lago Rivadavia. Tras superar la línea de la Laguna Froilán, las llamas avanzan hacia Villarino y descienden en diagonal hacia el noreste, situándose a unos 18 km de La Momia y Cholila.

 

Las autoridades advierten sobre el comportamiento errático del fuego, alimentado por la sequía extrema y vientos cambiantes. Además, los densos bancos de humo están complicando por momentos la operación de los medios aéreos.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
2
 Calle techada: proyectan presentarla para los 120 años de Esquel
3
 Peligro solar extremo
4
 El avance del fuego en el PNLA durante las últimas horas
5
 Resiliencia y calidez en el Parador La Zeta ante la emergencia ígnea
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -