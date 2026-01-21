El humo de los incendios se ve en gran parte de la provincia

La emergencia ígnea en el Parque Nacional Los Alerces no da tregua. Mientras el humo del incendio ya es visible desde Los Altares, en el centro de Chubut, el operativo de combate se intensifica con apoyo logístico clave y la participación de brigadistas internacionales.

El fuego afecta actualmente sectores estratégicos como el Brazo Sur del Lago Menéndez, Lago Verde y Lago Rivadavia. Tras superar la línea de la Laguna Froilán, las llamas avanzan hacia Villarino y descienden en diagonal hacia el noreste, situándose a unos 18 km de La Momia y Cholila.

Las autoridades advierten sobre el comportamiento errático del fuego, alimentado por la sequía extrema y vientos cambiantes. Además, los densos bancos de humo están complicando por momentos la operación de los medios aéreos.

E.B.W.