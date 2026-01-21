Situación crítica en Los Alerces: el fuego avanza y las condiciones climáticas complican el combate

El incendio forestal que afecta la Zona Norte del Parque Nacional Los Alerces atraviesa una jornada de extrema complejidad debido a una combinación de factores meteorológicos adversos y la difícil topografía del terreno. Tras haber superado la línea de la Laguna Froilán, el frente de fuego avanza ahora hacia el sector de Villarino y desciende en diagonal con dirección noreste hacia La Momia y la localidad de Cholila. Si bien las llamas se encuentran todavía a unos 18 kilómetros de distancia de dicha zona, la sequía extrema, el intenso calor y los vientos cambiantes aceleran la propagación, manteniendo en alerta máxima a los equipos de emergencia ante el riesgo de que el incendio gane velocidad hacia las áreas bajas.

Para este miércoles se reportan condiciones de inestabilidad atmosférica que, durante las primeras horas de la mañana, impidieron el uso de medios aéreos debido a la escasa visibilidad provocada por la densa presencia de humo. El pronóstico meteorológico prevé temperaturas superiores a los 30°C y ráfagas de viento provenientes del sector Norte que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, elevando la probabilidad de formación de columnas convectivas y nuevos focos activos. No obstante, los brigadistas aguardan una ventana de alivio hacia el final del día con posibles precipitaciones aisladas en el sector Sur del incendio y un descenso de la temperatura previsto para el jueves.

Actualmente, unas 280 personas trabajan en el terreno utilizando herramientas manuales, maquinaria pesada, equipos de agua y drones para el monitoreo constante del avance del fuego. En el Aeropuerto de Esquel, un camión cisterna de Vialidad Nacional garantiza el abastecimiento de agua para los aviones hidrantes integrados al operativo, mientras que la provincia de Río Negro ha enviado combatientes adicionales para reforzar las líneas de defensa. Este despliegue cuenta con el apoyo coordinado de la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias, el Gobierno del Chubut y la colaboración internacional de la Corporación Nacional Forestal de Chile.

Por razones de seguridad y para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia, se mantienen estrictas restricciones de circulación en la Ruta 71, específicamente en el tramo que une Bahía Rosales con la Portada Norte, la cual permanece cerrada. Asimismo, las autoridades informaron sobre desmoronamientos en la calzada entre Arrayanes y Quebrada del León, lo que incrementa el riesgo para los móviles y el personal que combate en las pendientes del Cerro Riscoso. En cuanto a la navegación en el lago Futalaufquen, se encuentra restringida en gran parte de su extensión, permitiéndose el acceso hacia Playa Blanca y Lago Krugger únicamente por la margen oeste.

E.B.W.