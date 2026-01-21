27°
21 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Día del Abrazo: por qué 20 segundos de contacto pueden cambiar tu salud

En un mundo cada vez más digital, hoy reivindicamos el poder de un gesto sencillo pero transformador. Conocé por qué el abrazo es el lenguaje más potente para fortalecer vínculos y cómo impacta positivamente en nuestro estado de ánimo.
En medio de la rutina y la digitalización de nuestros vínculos, hoy miércoles 21 de enero llega una fecha que nos invita a frenar y recuperar el contacto humano: el Día Internacional del Abrazo. Esta efeméride, que nació hace más de 40 años, busca resaltar la importancia de expresar el afecto a través del contacto físico como una herramienta vital para el bienestar emocional.
 

 

Ciencia y afecto: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando abrazamos?
 

 

No es solo una sensación agradable; la ciencia confirma que un abrazo tiene efectos reales en nuestra salud. Al abrazar, el cerebro libera oxitocina, conocida como la "hormona del amor", que genera una sensación inmediata de bienestar y confianza.

 

Especialistas en salud destacan que un abrazo genuino (de al menos 20 segundos) aporta múltiples beneficios:
 

 

  • Reduce el estrés: Disminuye los niveles de cortisol, ayudando a combatir la ansiedad.

     

  • Corazón saludable: Contribuye a regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

     

  • Mejora el ánimo: Estimula la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores de la felicidad.


     

     

M.G

 

