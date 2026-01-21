Día del Abrazo: por qué 20 segundos de contacto pueden cambiar tu salud

En medio de la rutina y la digitalización de nuestros vínculos, hoy miércoles 21 de enero llega una fecha que nos invita a frenar y recuperar el contacto humano: el Día Internacional del Abrazo. Esta efeméride, que nació hace más de 40 años, busca resaltar la importancia de expresar el afecto a través del contacto físico como una herramienta vital para el bienestar emocional.



Ciencia y afecto: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando abrazamos?



No es solo una sensación agradable; la ciencia confirma que un abrazo tiene efectos reales en nuestra salud. Al abrazar, el cerebro libera oxitocina, conocida como la "hormona del amor", que genera una sensación inmediata de bienestar y confianza.

Especialistas en salud destacan que un abrazo genuino (de al menos 20 segundos) aporta múltiples beneficios:



Reduce el estrés: Disminuye los niveles de cortisol, ayudando a combatir la ansiedad.

Corazón saludable: Contribuye a regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Mejora el ánimo: Estimula la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores de la felicidad.







M.G