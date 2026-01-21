27°
Miércoles 21 de Enero de 2026
El avance del fuego en el PNLA durante las últimas horas

Las tareas de combate se intensifican en Punta Mattos, Cume Hue y Portada Norte, donde el fuego continúa activo tras una noche de alta complejidad operativa.
Por Redacción Red43

El incendio registrado en la zona de Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, continúa activo pese al trabajo sostenido de más de 200 brigadistas desplegados en el área. Durante la noche del martes, el fuego mostró un comportamiento especialmente agresivo, con un avance marcado en sectores como Punta Mattos y la Quebrada de León, donde las llamas tendieron a descender en dirección a Bahía Rosales.

 

Ante este escenario, las brigadas que operaban en la zona norte debieron replegarse por razones de seguridad. En la actualidad, los esfuerzos están concentrados en los frentes de Punta Mattos, Cume Hue y Portada Norte, uno de los sectores más comprometidos, donde el incendio permanece activo desde la desembocadura del arroyo Arrayanes hacia el interior del área protegida.

 

Desde distintos puntos elevados puede observarse la magnitud del incendio, que continúa siendo monitoreado y combatido de manera permanente por los equipos desplegados en el terreno.

 

Para la jornada de hoy se prevén condiciones meteorológicas adversas en la zona del incendio, con inestabilidad atmosférica y baja visibilidad durante la mañana debido al humo, lo que impide el uso de medios aéreos. Se espera además un aumento del viento del sector Norte por la tarde, con intensidades de entre 25 y 35 km/h y ráfagas, temperaturas superiores a los 30 °C y muy baja humedad, factores que generan un escenario crítico y favorecen la aparición de nuevos focos de incendio.

 

Hacia el final del día podría registrarse una leve mejora, con precipitaciones aisladas en el sector sur del incendio, mientras que para el jueves se anticipa un aumento de la humedad relativa y un descenso de la temperatura. En paralelo, se mantienen riesgos en la Ruta 71 por desmoronamientos entre Arrayanes y Quebrada del León, lo que afecta la seguridad de los brigadistas y del tránsito.

 

Continúan las restricciones de circulación en la Ruta 71 entre Bahía Rosales y Portada Norte, así como la prohibición de navegación en sectores del lago Futalaufquen y el acceso limitado a Lago Krugger y Playa Blanca. Desde el Comando Operativo Conjunto se destacó el amplio apoyo de fuerzas nacionales, provinciales, municipales y de organismos de Chile, además del trabajo coordinado de los Bomberos Voluntarios del Chubut.

 

 

R.G.

 

 

1
