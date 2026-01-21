La Brigada Vecinal de Trevelin reclama medidas de prevención frente a los incendios

La Brigada Vecinal de Trevelin se encuentra juntando firmas de apoyo a un pedido de medidas frente a los incendios forestales.

Sus representantes detallan que no se trata de algo frente a la emergencia actual, sino un pedido con fecha del "18 de agosto del 2025" realizado luego de los incendios del pasado verano.

El énfasis del pedido responde al reclamo de zonas de interfase y bosque donde habitan vecinos y la falta de dichas medidas pone en alerta frente a lo ya ocurrido en otras zonas de la Patagonia en el avance del fuego, así como en el riesgo del fuego que aún continúa sin control en nuestra comarca.

El comunicado:

