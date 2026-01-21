27°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 21 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLA
21 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Brigada Vecinal de Trevelin reclama medidas de prevención frente a los incendios

Mediante un comunicado, juntan firmas solicitando medidas puntuales en zonas forestales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Brigada Vecinal de Trevelin se encuentra juntando firmas de apoyo a un pedido de medidas frente a los incendios forestales.

 

Sus representantes detallan que no se trata de algo frente a la emergencia actual, sino un pedido con fecha del "18 de agosto del 2025" realizado luego de los incendios del pasado verano.

 

El énfasis del pedido responde al reclamo de zonas de interfase y bosque donde habitan vecinos y la falta de dichas medidas pone en alerta frente a lo ya ocurrido en otras zonas de la Patagonia en el avance del fuego, así como en el riesgo del fuego que aún continúa sin control en nuestra comarca.

 

El comunicado:

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Realidad vs. Ficción: El clima extremo de Rusia comparado con las escenas más impactantes del cine
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 Esquel cubierto de humo
4
 Seguimiento en tiempo real: así avanzó el incendio en Los Alerces durante la última semana
5
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -