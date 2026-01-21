Día del Mártir Bombero Voluntario: la tragedia que marcó a Puerto Madryn

La tarde del 21 de enero de 1994 parecía traer alivio a Puerto Madryn. Tras varios días de combate, el incendio que afectaba la zona de chacras estaba contenido y solo persistían focos menores. En ese contexto, 25 aprendices de bombero, algunos de ellos adolescentes, ingresaron al área para realizar tareas de vigilancia y remoción, convencidos de que el mayor peligro había quedado atrás.

Un cambio brusco en la dirección del viento alteró por completo la situación. El fuego recobró fuerza, avanzó con rapidez y rodeó al grupo, que quedó sin vías de escape. Los pedidos de auxilio comenzaron a escucharse por radio, pero en pocos minutos el contacto se perdió. La noche cayó sobre una ciudad que aguardó noticias con angustia, mientras el incendio seguía activo y dificultaba cualquier intento de rescate.

Recién al amanecer del día siguiente, cuando las condiciones lo permitieron, las brigadas lograron ingresar al lugar y confirmaron la peor noticia: los 25 jóvenes habían fallecido. La imagen del hallazgo marcó para siempre la memoria de la ciudad.

Desde entonces, cada 21 de enero se conmemora el Día del Mártir Bombero Voluntario. La fecha no solo recuerda aquella tragedia, sino que invita a reflexionar sobre el riesgo que implica combatir incendios forestales y la necesidad de preservar la seguridad de quienes ponen el cuerpo para proteger a la comunidad.

Los nombres de los 25 aprendices son parte de la memoria de Puerto Madryn y de la historia de bomberos argentinos: Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea Borredá, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor, Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis Gonzáles, Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, Gabriel Luna, José Luis Manchula, Leandro Mangini, Cristian Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya, Juan Manuel Paserini, Cristian Rochón, Paola Romero, Cristian Yambrún, Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate.

R.G.