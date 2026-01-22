19°
Aurora austral en Magallanes: una bella postal del sur

Las tormentas solares alcanzaron al sur argentino y dejaron su estela en el ojo de los observadores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esta semana, las auroras australes pudieron observarse nuevamente en Magallanes, un fenómeno que ocurre solo cuando se registran condiciones solares específicas. 

 

La Red Geocientífica de Chile informó que el Sol emitió una potente llamarada de clase X1.95, el día lunes, acompañada de una eyección de masa coronal que impactaría la Tierra.

 

Este tipo de explosiones solares pueden desencadenar lo que se conoce como tormenta geomagnética la que provoca algunos problemas en las comunicaciones satelitales y también permite ver las auroras boreales y australes.

 

Cuando se producen tormentas geomagnéticas severas, las auroras pueden verse en latitudes medias y bajas. En esos casos, en Chile solo son visibles en el extremo sur del país, debido a su cercanía con los polos magnéticos de la Tierra. 
