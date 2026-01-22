20°
Jueves 22 de Enero de 2026
Situación crítica en Los Alerces: el fuego ya afectó a diez mil hectáreas

El Comando Unificado combate las llamas en un escenario de meteorología adversa y topografía compleja, mientras se coordina la asistencia a pobladores y se refuerzan las guardias en la Ruta 71.
El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa desafiando los esfuerzos de contención, alcanzando una superficie estimada de diez mil hectáreas de vegetación. Actualmente, un contingente de 173 personas trabaja en diversos frentes bajo condiciones extremas. La combinación de una topografía de difícil acceso y una meteorología desfavorable ha generado un escenario crítico, caracterizado por la formación de columnas convectivas y pirocúmulos que facilitan la propagación de nuevos focos activos. Esta situación técnica ha limitado por momentos el despliegue de los siete helicópteros y cuatro aviones hidrantes destinados al operativo, obligando a priorizar la seguridad del personal de tierra.

 

Ante el avance del fuego, el Comando Unificado ha reconfigurado su estructura operativa bajo la dirección de Ariel Amtahuer, de la Dirección de Lucha de Incendios Forestales y Emergencias, contando con la participación activa de autoridades nacionales y provinciales. El enfoque estratégico actual se centra en la renovación de las cuadrillas de brigadistas y en el fortalecimiento de la logística para enfrentar un sistema de mal tiempo inminente, que incluirá vientos intensos y tormentas aisladas en toda la provincia de Chubut. En la Ruta 71 se mantienen guardias nocturnas permanentes, reforzadas recientemente por brigadistas vecinales de Trevelin, quienes colaboran con guardaparques y bomberos para contener focos espontáneos que descienden hacia las zonas bajas al atardecer.

 

Paralelamente a las tareas de combate, se ha iniciado un operativo de asistencia directa a las poblaciones estables de la Zona Norte del Parque. En una acción conjunta con el INTA y equipos territoriales, se entregan insumos rurales críticos, como materiales de construcción, alambrados y equipos de bombeo, además de brindar asistencia veterinaria para mitigar los daños en la actividad ganadera. Las autoridades recuerdan a la comunidad que la Ruta 71 se encuentra habilitada únicamente hasta el retén de Bahía Rosales y que la Portada Norte permanece cerrada al tránsito. Se solicita a los visitantes respetar estrictamente las prohibiciones de uso de fuego y las velocidades máximas de circulación para garantizar la prioridad de los vehículos de emergencia.

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

